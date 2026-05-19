Educación confirma el cierre de una escuela intermedia en Coamo

El Departamento de Educación confirmó el cierre de la escuela intermedia Benjamin Franklin, en Coamo, la cual dejará de operar al terminar este año escolar.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó, a través de un portavoz, que el cierre se debe a la poca matrícula estudiantil.

Educación no precisó la cantidad de estudiantes que tiene el plantel, pero el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, señaló que “este año no llegaron a los 60″.

“Se hizo un ejercicio, incluso con el mismo secretario, para intentar salvarla en términos de matrícula”, detalló García Padilla, en entrevista telefónica. “Pero no se pudo levantar la matrícula. Hay un aura… Hay una escuela al lado, justamente al lado, a 50 metros, que también es intermedia, que le chupa la matrícula. Los estudiantes quieren ir para ‘La brown’, no para ‘La gris’”, sostuvo el alcalde, en referencia a los apodos de los planteles en honor a los colores de ambas estructuras.

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Ante esta cercanía, los estudiantes de la Benjamin Franklin serán reubicados en la escuela intermedia Florencio Santiago.

Mientras, la centenaria estructura de la Benjamin Franklin albergará, desde este verano, la Escuela Municipal de Bellas Artes José Ignacio Quintón, confirmó García Padilla.

“Nosotros la pedimos al secretario para mudar la escuela de Bellas Artes, que está también a 50 metros, pero que se va a reconstruir. Estamos en la etapa final de la permisología para la subasta, y la ejecución tardará dos años. Entonces, el secretario nos la prestó por cinco”, señaló el alcalde.

La comunidad escolar realizó una actividad de despedida el lunes. Al ser contactada vía telefónica, la administración del plantel rechazó hacer declaraciones y remitió las preguntas a la Oficina Regional Educativa (ORE) de Caguas.

El último día de clases es el viernes, 29 de mayo de 2026, de acuerdo con el calendario académico vigente.

“Oficialmente cerramos las puertas de nuestra Escuela Benjamin Franklin luego de 126 años de historia… 126 años formando generaciones, creando recuerdos y dejando huellas imborrables en cada estudiante, maestro y familia que pasó por sus pasillos. Hoy las puertas se cierran, pero todo lo vivido aquí permanecerá para siempre en nuestros corazones”, lee un mensaje publicado en una cuenta de redes sociales de la escuela.

García Padilla destacó que la administración municipal invirtió, en 2016, en la remodelación de la escuela Benjamin Franklin y en techar la cancha. Sostuvo que su intención es evitar que la estructura se deje sin utilizar y se pierda por falta de mantenimiento, por lo cual prevé dar desde allí los servicios fuera de horario lectivo que el municipio provee a planteles cercanos, como tutorías y deportes, entre otros.

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“La escuela no va a dejar de dar servicios educativos. Como yo tengo ‘afterschool’ (horario extendido) en la Florencio, que es la del lado, vamos a tratar de hacer un conector para que las intervenciones (para estudiantes de) la Florencio se den en la Franklin”, expresó el mandatario municipal.

Esta es la única escuela pública que se cerrará este año, aseguró Educación.