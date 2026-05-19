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JD Vance rebaja expectativas sobre su candidatura presidencial: “Me gusta mucho mi trabajo”

Tampoco ofreció detalles sobre unir esfuerzos con Marco Rubio

19 de mayo de 2026 - 4:04 PM

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Vance lidera las encuestas para la nominación presidencial republicana, aunque en los últimos meses Rubio ha recortado distancias, impulsado por la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela. (EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, entre los nombres que más resuenan de cara a las elecciones presidenciales de 2028, rebajó este martes las expectativas sobre una posible candidatura y en su lugar aseguró que está centrado en hacer su trabajo como ‘número dos’ de la Administración de Donald Trump.

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En sustitución de la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, de baja por maternidad; Vance respondió a preguntas durante la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, como ya lo había hecho el secretario de Estado, Marco Rubio, otro de los favoritos para aspirar a la nominación republicana en los próximos comicios.

Preguntado sobre su opinión como potencial presidenciable, el exsenador aclaró de inmediato: “No soy un posible futuro candidato”.

“Soy vicepresidente, me gusta mucho mi trabajo y voy a esforzarme al máximo para hacerlo lo mejor posible”, aseguró ante una sala llena de periodistas, donde defendió las políticas del Gobierno con Irán y Europa, entre otros asuntos.

Erika Kirk, en el centro, habla mientras Jack Posobiec, a la izquierda, y Megyn Kelly miran durante la conferencia AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Phoenix.“Digan lo que quieran sobre AmFest, pero definitivamente no es aburrida”, afirmó Kirk, quien lidera la influyente organización conservadora desde que su esposo Charlie fue asesinado en septiembre. Un participante del evento confrontando a un protestante en las afueras del lugar.
1 / 22 | AmericaFest 2025: así fue la controversial convención de Turning Point donde hubo ataques y disputas. Erika Kirk, en el centro, habla mientras Jack Posobiec, a la izquierda, y Megyn Kelly miran durante la conferencia AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Phoenix. - Ross D. Franklin

La semana pasada ya Vance había evitado pronunciarse sobre la posibilidad de formar una dupla presidencial con Rubio en las elecciones de 2028, como ha sugerido el propio Trump.

“Quiero mucho a Marco. Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy cercano. Pero ambos estamos muy centrados en cumplir ahora mismo con las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo estadounidense”, dijo Vance en una rueda de prensa.

Vance lidera las encuestas para la nominación presidencial republicana, aunque en los últimos meses Rubio ha recortado distancias, impulsado por la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump, que no puede concurrir a las próximos comicios presidenciales tras haber completado dos mandatos, ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de que Vance y Rubio formen la candidatura del Partido Republicano, sin precisar quién encabezaría el tándem.

Marco Rubio, por su parte, ha asegurado que no buscará la nominación si Vance lo hace, pero su protagonismo en una rueda de prensa en la Casa Blanca a principios de mes disparó las especulaciones sobre una eventual candidatura.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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