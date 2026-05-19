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JD Vance afirma que Irán quiere un acuerdo y que hubo “avances”

Aseguró que Estados Unidos se mantiene firme en su exigencia de no dar paso a que la República Islámica tenga un arma nuclear

19 de mayo de 2026 - 4:35 PM

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El ‘plan B’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si no se logra el acuerdo será retomar la ofensiva militar contra la República Islámica, declaró Vance. (Chip Somodevilla)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que hubo “avances” en las negociaciones para poner fin al conflicto.

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“Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo”, declaró durante la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, que realizó en sustitución de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, de baja por maternidad.

Vance, que viajó en abril a Pakistán para participar en negociaciones con Irán que concluyeron sin consenso, señaló que desde entonces ha habido “muchos borradores” de acuerdo, aunque consideró que se han producido “avances”.

El vicepresidente explicó que la propuesta de Estados Unidos es “muy simple” y consiste en que Teherán renuncie a desarrollar un arma nuclear, ya que, de lo contrario, podría desencadenarse una carrera armamentística entre otros países de la región interesados en obtenerla.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

El ‘plan B’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si no se logra el acuerdo será retomar la ofensiva militar contra la República Islámica, declaró Vance.

“Como padre de tres niños pequeños, no quiero que ellos hereden un mundo donde otros 20 regímenes —la mitad de ellos muy peligrosos y simpatizantes de terroristas— tengan armas nucleares”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado”, declaró a la prensa.

Según relató el presidente, Estados Unidos iba a emprender este martes un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

Explicó que el lunes estuvo “a una hora” de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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