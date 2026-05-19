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Detienen en México a sospechoso del asesinato de 10 personas, entre ellos una bebé

La principal hipótesis de las autoridades es que el motivo del ataque armado fue un problema familiar

19 de mayo de 2026 - 4:51 PM

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El detenido por la masacre es Juan Manuel 'N', alias 'El Pony', quien en el momento de la detención circulaba en una motocicleta y portaba sustancias ilegales. (Fiscalía General de Puebla)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- Un hombre sospechoso del asesinato de 10 personas, incluidos dos niños y una bebé, en un ataque armado en el municipio mexicano de Tehuitzingo el pasado domingo, quedó detenido el lunes, anunció este martes Idamis Pastor, fiscal general del estado de Puebla, en el centro de México.

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“La persona asegurada (arrestada) quedó a disposición de la autoridad ministerial”, indicó en rueda de prensa la fiscal, quien agregó que continúan las investigaciones “para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad”.

Aunque no proporcionó la identidad del detenido, la representante del ministerio público aseguró que la principal hipótesis de las autoridades es que el motivo del ataque armado fue un “problema familiar”, pues siete de las 10 víctimas formaban parte de la misma familia. Las tres restantes eran trabajadores mecánicos.

Todas las víctimas fallecieron por heridas de bala, excepto la bebé, que murió por asfixia al ser protegida por su madre.

El ataque ocurrió en un rancho familiar ubicado en Tehuitzingo, un municipio del estado de Puebla de unos 11,000 habitantes.

Según medios locales, el detenido por la masacre es Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, quien en el momento de la detención circulaba en una motocicleta y portaba sustancias ilegales.

La prensa identifica al sospechoso como sobrino de Cecilio Flores, una de las víctimas y miembro del grupo criminal Los Chetos.

El estado de Puebla ha registrado en el último tiempo diversos episodios de violencia armada, algunos de los cuales están vinculados con actividades del crimen organizado.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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