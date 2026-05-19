Agente de la Policía se dispara con su arma de reglamento durante un operativo en Juncos

Un agente de la Policía se hirió con su arma de reglamento accidentalmente a las 4:40 p.m. del martes durante un operativo de drogas y armas que se ejecutó en la urbanización La Central, ubicada en la carretera PR-185, en Juncos.

De acuerdo al portavoz de prensa de la Comandancia de Caguas, Edward Ramírez, aunque se arrestaron a tres personas, el disparo no ocurrió en un “fuego cruzado”.

“El compañero dijo que se hirió con su arma de reglamento”, aclaró Ramírez.

El agente herido fue transportado al hospital Centro Médico de Río Piedras. Por el momento, se desconoce su estado de salud y el lugar dónde recibió el disparo.