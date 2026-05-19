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Agente de la Policía se dispara con su arma de reglamento durante un operativo en Juncos

La Uniformada aclaró que el disparo no ocurrió durante un “fuego cruzado”

19 de mayo de 2026 - 5:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente herido fue transportado al hospital Centro Médico en Río Piedras. (Alex Figueroa Cancel)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un agente de la Policía se hirió con su arma de reglamento accidentalmente a las 4:40 p.m. del martes durante un operativo de drogas y armas que se ejecutó en la urbanización La Central, ubicada en la carretera PR-185, en Juncos.

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De acuerdo al portavoz de prensa de la Comandancia de Caguas, Edward Ramírez, aunque se arrestaron a tres personas, el disparo no ocurrió en un “fuego cruzado”.

“El compañero dijo que se hirió con su arma de reglamento”, aclaró Ramírez.

El agente herido fue transportado al hospital Centro Médico de Río Piedras. Por el momento, se desconoce su estado de salud y el lugar dónde recibió el disparo.

En el operativo se ocuparon dos armas de fuego.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJuncosHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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