Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo de lujo: roban cuatro Mercedes Benz y rompen portones en taller de Caguas

Según la Policía, dos de los vehículos fueron recuperados posteriormente en la PR-1 y el expreso PR-52

19 de mayo de 2026 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado inicialmente por agentes del distrito de Caguas y, luego, referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la comandancia. (Bernd Weissbrod)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento reportado este martes en el taller de mecánica Mercedes Specialty, en Caguas, donde desconocidos se apropiaron de cuatro vehículos Mercedes Benz.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, el querellante alegó que alguien logró acceso al interior del establecimiento y se apropió de un Mercedes Benz GL-450 del 2013, color blanco y con tablilla ICN-972; un Mercedes Benz SL-55 del 2005, con tablilla HKH-890; un Mercedes Benz GL-550 del 2015, color negro y con tablilla IOL-310; y un Mercedes Benz GL-450 del 2012, color gris y con tablilla HXB-786.

Las autoridades indicaron que los sospechosos utilizaron los mismos vehículos para romper los portones del negocio y marcharse del lugar.

Posteriormente, dos de los autos fueron recuperados. Uno fue localizado en la PR-1, kilómetro 40.9, de Caguas hacia Cayey, mientras que el otro fue encontrado en el expreso PR-52, en dirección de Cayey a Caguas.

El caso fue investigado inicialmente por agentes del distrito de Caguas y, luego, referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la comandancia.

Tags
Breaking NewsMercedes-BenzRobo de autosPolicía de Puerto RicoCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: