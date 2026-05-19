Robo de lujo: roban cuatro Mercedes Benz y rompen portones en taller de Caguas

La Policía investiga un escalamiento reportado este martes en el taller de mecánica Mercedes Specialty, en Caguas, donde desconocidos se apropiaron de cuatro vehículos Mercedes Benz.

Según la información preliminar, el querellante alegó que alguien logró acceso al interior del establecimiento y se apropió de un Mercedes Benz GL-450 del 2013, color blanco y con tablilla ICN-972; un Mercedes Benz SL-55 del 2005, con tablilla HKH-890; un Mercedes Benz GL-550 del 2015, color negro y con tablilla IOL-310; y un Mercedes Benz GL-450 del 2012, color gris y con tablilla HXB-786.

Las autoridades indicaron que los sospechosos utilizaron los mismos vehículos para romper los portones del negocio y marcharse del lugar.

Posteriormente, dos de los autos fueron recuperados. Uno fue localizado en la PR-1, kilómetro 40.9, de Caguas hacia Cayey, mientras que el otro fue encontrado en el expreso PR-52, en dirección de Cayey a Caguas.