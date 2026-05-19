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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se llevaron hasta el veneno: ladrones saquean vagón en parque agroturístico de Dorado

La propiedad hurtada fue estimada en cerca de $35,000. Esto es lo que se sabe

19 de mayo de 2026 - 8:33 AM

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La actividad será este domingo en el Parque Agroturístico de Dorado. (archivo)
El Parque Agroturístico de Dorado. (archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La tranquilidad del parque agroturístico ecológico de Dorado fue violentamente interrumpida por un robo que ahora mantiene bajo investigación la Policía de Puerto Rico, luego de que unos ladrones cargaran con propiedad valorada en cerca de $35,000.

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El golpe criminal fue descubierto durante la mañana del lunes, cuando el querellante llegó a las instalaciones y encontró señales evidentes de que alguien había irrumpido en el lugar durante la noche o la madrugada. El candado de un vagón de 45 pies había sido destruido.

El contenedor, utilizado para almacenar equipo de trabajo y maquinaria, prácticamente quedó el vacío. Los responsables se llevaron una motora Husqvarna, máquinas de lavar a presión, cortadoras de grama, compresores de aire, sierras, entre otras herramientas.

Pero el robo no terminó allí. Los delincuentes también lograron acceso a una estructura de madera dentro de la propiedad, de donde sustrajeron 12 cajas de veneno y herramientas utilizadas para trabajos de electricidad, ampliando aún más el impacto del escalamiento.

La pérdida total fue estimada preliminarmente en aproximadamente $34,950, una cifra que representa un duro golpe para las operaciones del espacio ecológico, dedicado a actividades agrícolas, recreativas y de conservación ambiental.

La agente Ilianeddie Vázquez, adscrita al Distrito Policíaco de Dorado, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa.

Si usted tiene información relacionada con este caso, puede comunicarse de manera confidencial con la Policía a través de la línea confidencial 787-343-2020. También pueden brindar información mediante las redes sociales en X, @PRPDNoticias, y en Facebook.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICDoradoRobos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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