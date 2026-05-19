Se llevaron hasta el veneno: ladrones saquean vagón en parque agroturístico de Dorado

La tranquilidad del parque agroturístico ecológico de Dorado fue violentamente interrumpida por un robo que ahora mantiene bajo investigación la Policía de Puerto Rico, luego de que unos ladrones cargaran con propiedad valorada en cerca de $35,000.

El golpe criminal fue descubierto durante la mañana del lunes, cuando el querellante llegó a las instalaciones y encontró señales evidentes de que alguien había irrumpido en el lugar durante la noche o la madrugada. El candado de un vagón de 45 pies había sido destruido.

El contenedor, utilizado para almacenar equipo de trabajo y maquinaria, prácticamente quedó el vacío. Los responsables se llevaron una motora Husqvarna, máquinas de lavar a presión, cortadoras de grama, compresores de aire, sierras, entre otras herramientas.

Pero el robo no terminó allí. Los delincuentes también lograron acceso a una estructura de madera dentro de la propiedad, de donde sustrajeron 12 cajas de veneno y herramientas utilizadas para trabajos de electricidad, ampliando aún más el impacto del escalamiento.

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La pérdida total fue estimada preliminarmente en aproximadamente $34,950, una cifra que representa un duro golpe para las operaciones del espacio ecológico, dedicado a actividades agrícolas, recreativas y de conservación ambiental.

La agente Ilianeddie Vázquez, adscrita al Distrito Policíaco de Dorado, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa.