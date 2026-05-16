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Del altar al Tribunal federal: boricua acusada de boda fraudulenta se declarará culpable

Keily Maisonet Ortiz confirmó a través de su representación legal que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía

16 de mayo de 2026 - 4:47 PM

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Una foto de archivo de una boda. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer boricua acusada por supuestamente participar en un matrimonio fraudulento para beneficiar a un ciudadano de Uzbekistán con la ciudadanía americana se declarará culpable ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey.

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En una moción de dos páginas presentada el viernes por la licenciada Stephanie Torres Pérez, representante legal de Keily Maisonet Ortiz, confirmó que la acusada alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal, por lo que cambiará su alegación inicial.

“Keily Maisonet Ortiz, representada por la Defensoría Pública Federal del Distrito de Puerto Rico a través del abogado que suscribe, (Stephanie TorresPérez), informa respetuosamente al Tribunal que cambiará su declaración de no culpable presentada previamente por una de culpable”, precisó la abogada.

“La señora Maisonet (Ortiz) y la abogada que suscribe han analizado exhaustivamente el contenido de la acusación formal en su contra, las tasas y sanciones correspondientes, la aplicabilidad de las directrices federales de sentencia al momento de dictar sentencia y las pruebas que el gobierno podría presentar. Tras recibir asesoría legal, la señora Maisonet (Ortiz) ha decidido declararse culpable”, puntualizó.

Desde enero, el expediente del caso reflejaba conversaciones entre la defensa y la Fiscalía federal encaminadas a lograr un acuerdo. Sin embargo, los términos específicos de ese pacto aún permanecen bajo reserva y no han sido divulgados públicamente.

Shokir Kurbonovich Khalilov, con quien se casó Maisonet Ortiz, ya había admitido su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal. Este recibió una sentencia de tiempo cumplido en prisión y evitó una condena más severa.

El acuerdo de culpabilidad de Khalilov sostiene que, “para el 13 de marzo de 2024 en el distrito de Puerto Rico y bajo la jurisdicción de esta corte, el acusado Shokir Kurbonovich Khalilov se confabuló con una ciudadana de Estados Unidos, que a sabiendas e ilegalmente contrajo matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

Según la acusación federal, Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz contrajeron matrimonio el 13 de marzo de 2024 en San Juan. Meses después, en octubre de ese mismo año, la mujer presentó ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una petición I-130 para reclamar al extranjero como familiar inmediato, mientras él sometía simultáneamente la solicitud I-485 con el objetivo de obtener residencia legal permanente amparándose en ese matrimonio.

Las autoridades federales sostienen que todo formó parte de un esquema diseñado para intentar burlar el sistema migratorio estadounidense mediante una unión matrimonial fraudulenta.

La pesquisa estuvo a cargo del Sector Ramey del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y marcó un precedente para esa división, al convertirse en el primer caso de fraude matrimonial investigado por esa unidad federal en la isla.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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