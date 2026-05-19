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Justicia radicará cargos contra motorista captado en incidente con ciclista en Vega Baja

El suceso quedó captado en un vídeo que se viralizó y en el que aparenta cruzársele en el camino a la mujer

19 de mayo de 2026 - 9:13 AM

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Tras el incidente, los ciclistas entraron a una urbanización cercana para resguardarse, pues temían que el individuo regresara a buscarlos. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Fiscalía de Bayamón radicará, el próximo jueves, cargos contra el motociclista que presuntamente intentó agredir a una ciclista en Vega Baja, en un incidente que se viralizó a través de las redes sociales.

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La Oficina de Prensa del Departamento de Justicia confirmó a El Nuevo Día que radicarán cinco cargos menos graves en contra del sospechoso.

El incidente trascendió el domingo luego de que la ciclista, identificada como Valeria Sofía, compartiera en Facebook un video en el que se observa al motociclista acercarse a ella mientras transitaba por la PR-686.

En las imágenes, el hombre aparenta cruzársele en el camino y supuestamente intenta patearla. Momentos después, el motociclista impactó una acera, perdió el control de la motora y cayó al pavimento.

Momento en que el moticiclista se estrella con un poste en Vega Baja.
Momento en que el moticiclista se estrella con un poste en Vega Baja. (Captura)

En la publicación que acompañó el video, la ciclista relató que ella y dos compañeros de ruta vivieron un “tremendo susto” mientras pedaleaban por Vega Baja.

Según su versión, el motorista se les acercó en varias ocasiones para gritarles que se salieran de la carretera, aunque sostuvo que tanto ella como su compañero transitaban en la dirección correcta y pegados al lado derecho de la vía.

Tras el incidente, los ciclistas entraron a una urbanización cercana para resguardarse, pues temían que el individuo regresara a buscarlos.

Por su parte, el abogado del motociclista, Roberto Rodríguez Cintrón, ofreció una versión distinta en entrevista con Noticentro, de Wapa TV. De acuerdo con el licenciado, su cliente perdió el control de la motora porque se asustó al alegar que uno de los ciclistas sacó algo de su bolsillo y le apuntó.

Rodríguez Cintrón sostuvo que el motociclista “se cae porque lo amenazan” y argumentó que cualquier persona en una motora podría reaccionar de esa forma si cree que le van a disparar.

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Breaking NewsVega BajaPolicía de Puerto RicoCiclistaDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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