Justicia radicará cargos contra motorista captado en incidente con ciclista en Vega Baja

La Fiscalía de Bayamón radicará, el próximo jueves, cargos contra el motociclista que presuntamente intentó agredir a una ciclista en Vega Baja, en un incidente que se viralizó a través de las redes sociales.

La Oficina de Prensa del Departamento de Justicia confirmó a El Nuevo Día que radicarán cinco cargos menos graves en contra del sospechoso.

El incidente trascendió el domingo luego de que la ciclista, identificada como Valeria Sofía, compartiera en Facebook un video en el que se observa al motociclista acercarse a ella mientras transitaba por la PR-686.

En las imágenes, el hombre aparenta cruzársele en el camino y supuestamente intenta patearla. Momentos después, el motociclista impactó una acera, perdió el control de la motora y cayó al pavimento.

Momento en que el moticiclista se estrella con un poste en Vega Baja. (Captura)

En la publicación que acompañó el video, la ciclista relató que ella y dos compañeros de ruta vivieron un “tremendo susto” mientras pedaleaban por Vega Baja.

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Según su versión, el motorista se les acercó en varias ocasiones para gritarles que se salieran de la carretera, aunque sostuvo que tanto ella como su compañero transitaban en la dirección correcta y pegados al lado derecho de la vía.

Tras el incidente, los ciclistas entraron a una urbanización cercana para resguardarse, pues temían que el individuo regresara a buscarlos.

Por su parte, el abogado del motociclista, Roberto Rodríguez Cintrón, ofreció una versión distinta en entrevista con Noticentro, de Wapa TV. De acuerdo con el licenciado, su cliente perdió el control de la motora porque se asustó al alegar que uno de los ciclistas sacó algo de su bolsillo y le apuntó.