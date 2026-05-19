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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Macabro hallazgo en San Sebastián: fuerte hedor conduce a cuerpo en descomposición

La Policía confirmó que la muerte fue reportado en la mañana de este martes

19 de mayo de 2026 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentra en la escena del crimen en Guaynabo.
Una imagen de archivo de una escena de un crimen, (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en la mañana de este martes en un risco cerca de una estructura abandonada en el kilómetro 2.0 de la PR-446, en San Sebastián, confirmó la Policía.

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Según el reporte preliminar, una llamada al Distrito Policíaco alertó sobre la situación luego de que unos vecinos alertaran que estaban percibiendo un fuerte hedor que presuntamente salía de la maleza.

Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cuerpo de una persona, que no ha sido identificada y cuya descripción se desconoce debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentra.

El Nuevo Día supo que investigadores de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla intentan corroborar sobre casos de personas desaparecidas en esa área policíaca.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan SebastiánAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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