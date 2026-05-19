Macabro hallazgo en San Sebastián: fuerte hedor conduce a cuerpo en descomposición

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en la mañana de este martes en un risco cerca de una estructura abandonada en el kilómetro 2.0 de la PR-446, en San Sebastián, confirmó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Distrito Policíaco alertó sobre la situación luego de que unos vecinos alertaran que estaban percibiendo un fuerte hedor que presuntamente salía de la maleza.

Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cuerpo de una persona, que no ha sido identificada y cuya descripción se desconoce debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentra.