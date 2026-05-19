Vuelve el pago de incentivo “Summer EBT” para estudiantes: lo que se sabe al momento
El beneficio impactará a menores entre 5 a 18 años que participan del servicio de comedores escolares
19 de mayo de 2026 - 12:07 PM
19 de mayo de 2026 - 12:07 PM
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, confirmó que este año regresará el Programa de Asistencia Nutricional de Verano, conocido como “Summer EBT”, dirigido a menores participantes del programa de comedores escolares.
La titular explicó, en declaraciones escritas compartidas a El Nuevo Día, que el beneficio impactará a estudiantes entre las edades de 5 a 18 años que participan del servicio de comedores escolares, tanto en escuelas públicas como privadas.
Adelantó, a su vez, que próximamente anunciará detalles relacionados con los requisitos, el proceso para solicitar los fondos y las fechas de distribución del beneficio.
De momento, no precisó cuánto dinero se destinará para esta asistencia económica y cuánto recibiría cada familia.
“Puerto Rico no participaba de este beneficio hasta que la hoy gobernadora, Jenniffer González Colón, realizó las gestiones para insertar a la isla en el programa. Se trata de una ayuda importante para garantizar la alimentación de miles de menores durante los meses de verano”, expresó Roig Fuertes.
El año pasado, el programa otorgó $177 por menor para la compra de alimentos durante el receso escolar y benefició a familias de más de 300,000 estudiantes.
Para esa distribución, la inversión total ascendió a $59,848,656, informó en ese momento el Departamento de la Familia.
En esa ocasión, el incentivo fue emitido directamente a la Tarjeta de la Familia y podía utilizarse en más de 3,000 comercios certificados por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) en Puerto Rico.
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