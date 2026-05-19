Espeluznante crimen de cartero en Ponce: arrestan en Connecticut a “persona de interés”

El caso de la muerte del cartero Néstor Alejandro Rivera Bátiz, de 39 años, tomó un giro inesperado luego de que las autoridades detuvieran a un empleado postal en Connecticut que figura como sospechoso del asesinato de su colega en Ponce.

El crimen ocurrió el 13 de abril en la calle Sabor Dulce, cerca de lo que hace décadas fue una fábrica dedicada a la producción de “cigarrillos de dulce”. Esa mañana, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación médica en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cadáver de Rivera Bátiz en el interior de una guagua Hyundai Tucson color negra. La víctima presentaba una sola herida de bala cerca de su cuello, por lo que inicialmente no se descartó que fuera un suicidio.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo día, esa teoría ya no se sostenía. Ante el giro en la investigación, la Policía informó, en un reporte preliminar, que el caso había sido reclasificado de suicidio a una muerte sin causa determinada, en espera de los análisis forenses.

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Así las cosas, el agente Carlos Cabán Olmeda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, asumió el caso y la fiscal Sharleen Rosa ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Mientras los peritos forenses trabajan en el análisis de la evidencia hallada en la escena, así como en la autopsia, los investigadores se enfocaron en entrevistar conocidos de la víctima y revisar las grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer el crimen.

Durante la investigación, el foco de la pesquisa comenzó a centrarse en un empleado postal que, presuntamente, había viajado a Puerto Rico para asistir a una actividad a la que fue invitado por la víctima, pero que luego regresó al estado de Connecticut, supo El Nuevo Día.

“Al llegar a la escena, no se pudo determinar en la investigación que fue un suicidio. Cuando fuimos corroborando y luego de una consulta con el patólogo forense, se determinó que era un asesinato”, dijo el inspector Daniel Justiniano, director del CIC de Ponce.

En entrevista con El Nuevo Día, Justiniano confirmó que el hombre, que figura como “persona de interés” en el caso, fue arrestado en Connecticut. Aclaró, sin embargo, que la detención no se relaciona con el asesinato, sino con presuntas sustancias controladas.

En abril, precisamente, las autoridades federales pusieron en marcha un operativo relacionado con el tráfico de cocaína a través del correo postal de Estados Unidos desde Puerto Rico hacia Connecticut. En total, cinco personas fueron arrestadas en ese momento.

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Justiniano reveló que la Policía ha estado en comunicación con las autoridades de Connecticut sobre el caso del asesinato de Rivera Bátiz, cuya arma homicida aún no ha sido hallada por las autoridades.