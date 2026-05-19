Controversia sobre procesabilidad retrasa vista preliminar contra imputada de apuñalar a su hijo

La vista preliminar contra Meliceli Ortiz Vázquez, imputada de apuñalar a su hijo de 7 años y a su hermana durante un incidente reportado en Barranquitas, fue pospuesta y no tiene fecha de inicio luego de surgir una nueva controversia en el caso.

La defensa de Ortiz Vázquez, quien enfrenta cargos por maltrato, tentativa de asesinato y Ley de Armas, confirmó en el Tribunal de Aibonito, ante la jueza Marielem Padilla, que radicó una moción para que un perito la evalúe y determine si es procesable.

“La situación es que el martes pasado ella no podía cooperar con la defensa. En el día de hoy (martes), en la mañana, fuimos a donde ella estaba y la situación es exactamente la misma”, dijo a Telenoticias el licenciado Julio Torres Ortiz, representante legal de la imputada.

Añadió que por eso estaban haciendo la solicitud. “En estos momentos, estoy seguro de que ella no puede (cooperar con la defensa)”, subrayó.

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Mientras, el fiscal Juan Santos Santiago indicó que “le corresponde al perito” determinar la procesabilidad.

En total, Ortiz Vázquez enfrenta cinco cargos: dos por tentativa de asesinato, dos por violaciones a la Ley de Armas y uno por infringir la Ley 53-2023 de Prevención del Maltrato de Menores, informó el Departamento de Justicia a El Nuevo Día.

La agencia confirmó que a Ortiz Vázquez se le impuso una fianza de $500,000, que no prestó, por lo que permanece en una institución correccional. Se supone que la vista preliminar comenzará este martes, pero ante la nueva controversia fue pospuesta.

Los hechos

Según la investigación preliminar de la Policía, el incidente ocurrió a las 2:12 a.m. del lunes en una residencia ubicada en la urbanización Jardines, en Barranquitas. Allí, la imputada presuntamente agredió a su hijo y a su hermana con un cuchillo de cocina.

Tras la agresión, ambas víctimas recibieron asistencia médica. La Policía confirmó que el niño fue transportado a un hospital del área metropolitana en condición delicada. Mientras, su tía fue atendida en el Hospital Menonita de Aibonito y dada de alta.

Por su parte, el Departamento de la Familia confirmó que asumió la custodia de emergencia del menor, quien permanece bajo el cuidado de un recurso familiar.

En un comunicado de prensa, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó que se trata de un caso activo que ya estaba siendo trabajado conforme a los procesos establecidos y bajo el seguimiento de personal del Departamento.

“Desde que el Departamento recibió los referidos relacionados con esta situación y con la señora Meliceli Ortiz Vázquez, previo al lamentable suceso ocurrido en la madrugada del lunes, nuestros equipos comenzaron a intervenir y a coordinar alternativas de apoyo y protección junto a la familia”, dijo Roig Fuertes.

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La titular de Familia añadió que, según los récords de la agencia, Ortiz Vázquez no había acudido a la oficina local de Barranquitas en busca de ayuda y, debido a la relevancia del caso, brindó un resumen del caso conforme al informe oficial de dicha dependencia.

¿Qué dice el informe de Familia?

Según el informe preliminar de Familia, el pasado sábado, 2 de mayo, la agencia recibió un referido, por parte de la Policía, relacionado con un comportamiento errático" de Ortiz Vázquez, “quien había llegado al cuartel de Barranquitas acompañada de su hijo”.

El reporte sostiene que la Policía informó, además, que la mujer abandonó el cuartel junto al menor sin notificárselo a ningún oficial. Al momento de realizar el referido, la Uniformada proveyó a Familia información de contactos de allegados de Ortiz Vázquez.

Luego, personal de la agencia se comunicó con la hermana del niño, de 22 años y residente independiente, quien informó que el menor se encontraba bajo su cuidado, ya que Ortiz Vázquez se lo dejó mientras acudía a recibir atención médica.

El informe de Familia establece también que, durante la mañana del domingo, Ortiz Vázquez llegó a la residencia de su hija e indicó que había abandonado el tratamiento que recibía en una institución hospitalaria y le solicitó que le entregara al menor. La hija informó luego al Departamento que, al verla tranquila y en aparente buen estado, procedió a entregarle el niño.

Al regresar a su residencia junto al menor, Ortiz Vázquez volvió a realizar llamadas erráticas al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó un segundo referido a Familia, por parte de la Policía.

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Ante esto, personal de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) se comunicó nuevamente con la hermana del menor, quien informó lo ocurrido. Durante esa intervención, la trabajadora social indagó sobre la red de apoyo familiar disponible, identificándose como recursos a la abuela paterna y dos tías maternas.

“Como parte de la intervención, el Departamento estableció comunicación con una de las tías del menor para desarrollar un plan de seguridad familiar y orientó sobre la posibilidad de gestionar una orden 408 para evaluación e ingreso involuntario a una institución hospitalaria de salud mental, de entenderse necesario”, indicó la agencia en un parte de prensa.

No obstante, luego de dialogar entre sí, los familiares determinaron no solicitar el recurso 408 en ese momento y acordaron que Ortiz Vázquez y el menor permanecerían en la residencia de una de las tías desde la noche del domingo hasta el lunes, bajo supervisión familiar. La tía informó luego al Departamento que ambos se encontraban tranquilos y en buen estado.

Como parte del seguimiento, el Departamento informó que coordinó una visita al hogar para el lunes, mientras continuaba el monitoreo del caso y la evaluación de alternativas adicionales de apoyo, incluyendo la posibilidad de gestionar servicios adicionales de salud mental, de entenderse necesario. La última comunicación documentada con la familia ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. del domingo.