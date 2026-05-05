Radican cargos contra madre que presuntamente apuñaló a su hijo de 7 años en Barranquitas

La jueza Jenny Malavé, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto contra la madre de un niño de 7 años que enfrenta cargos por presuntamente apuñalarlo en la madrugada del lunes en una residencia de la urbanización Jardines, en Barranquitas.

Durante la vista de determinación de causa, también conocida como Regla 6, el togado evaluó este martes la evidencia presentada por los fiscales Juan Santos Santiago y Ámbar Ramos Ortiz contra Meliceli Ortiz Vázquez, de 41 años y vecina de Barranquitas.

En total, Ortiz Vázquez enfrenta cinco cargos: dos por tentativa de asesinato, dos por violaciones a la Ley de Armas y uno por infringir la Ley 53-2023 de Prevención del Maltrato de Menores, informó el Departamento de Justicia a El Nuevo Día.

La agencia confirmó que a Ortiz Vázquez se le impuso una fianza de $500,000, que no prestó, por lo que permanecerá en una institución correccional hasta la vista preliminar, pautada para el 19 de mayo.

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Trasfondo del caso

Según la investigación preliminar de la Policía, el incidente ocurrió a las 2:12 a.m. del lunes en una residencia ubicada en la urbanización Jardines, en Barranquitas. Allí, la imputada presuntamente agredió a su hijo y a su hermana con un cuchillo de cocina.

Tras la agresión, ambas víctimas recibieron asistencia médica. Actualmente, el niño se encuentra en un hospital del área metropolitana y su condición fue descrita como delicada. Mientra, su tía fue atendida en el Hospital Menonita de Aibonito y dada de alta.

En relación a estos hechos, el coronel Manuel de Jesús Treskow, superintendente Auxiliar de Investigaciones Especiales de la Policía, explicó que, en horas de la madrugada del lunes, “la hermana se percata de los gritos del menor y levanta a su esposo”.

“Cuando tocan la puerta y logran abrirla, ven que su hermana tiene un cuchillo en la mano”, relató de Jesús Treskow, quien añadió que, en ese momento, la mujer también notó que su hermana tenía sangre en sus manos y, entonces, vio al niño herido en el cuarto.

Posteriormente, según Jesús Treskow, la mujer “agrede a su hermana en dos ocasiones” con un cuchillo de cocina y “le causa dos heridas, una en la mano y otra el costado”. “El esposo logra neutralizar a la dama. Se comunican con la Policía de Barranquitas”, abundó.

Como presunta arma, de Jesús Treskow dijo que en la escena ocuparon un cuchillo de cocina y que el niño tenía “varias” heridas en diferentes partes del cuerpo. Versiones preliminares que investiga la Policía indican que el menor habría recibido sobre 30 heridas.

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Acudió a un cuartel

El oficial explicó que la madre del menor se presentó el pasado sábado, 2 de mayo, al cuartel de Barranquitas y manifestó que era “perseguida por personas”.

Ante esta manifestación, agregó, que la supervisora del cuartel se percató de que la mujer “no se encontraba bien de sus facultades”, por lo que “hizo gestiones con el Departamento de la Familia”, agencia que, a su vez, se comunicó con una de las hermanas de la mujer.

Como consecuencia, la mujer y el niño se trasladaron a la residencia de su hermana, quien también “se percató del comportamiento errático” y tenía planificado solicitar un ingreso involuntario a una institución psiquiátrica, indicó a este medio de Jesús Treskow.

El ingreso involuntario en Puerto Rico, a menudo relacionado con la Ley 408 de Salud Mental, es un procedimiento judicial y médico para internar a una persona en una institución psiquiátrica sin su consentimiento, cuando representa un riesgo grave.

En declaraciones a la prensa en la Fiscalía de Aibonito, otra hermana de la detenida, Marizeli Ortiz, indicó que la madre del niño “emocionalmente no estaba bien. Ella lo dejó saber”. “La policía siempre la dejaba por loca. Llevaba bastante meses así”, mencionó Ortiz.

“Siempre estábamos ahí para ayudarla. Siempre íbamos a buscarle ayuda, ella (decía) ‘yo estoy bien, estoy bien’, pero llamaba a la Policía y lo mismo”, detalló Ortiz, quien negó que en el pasado hubiera ocurrido algún incidente violento con ella.

Asimismo, dijo estar sorprendida por el incidente asegurando que la detenida siempre había tenido una relación de madre “súper” con el niño. En cambio, cuando le preguntaron por el padre, señaló que “no se preocupa por el bebé, para nada”. Destacó que su hermana lo criaba “solita, sin ayuda de nadie”.

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