Tras las rejas: se entrega uno de los más buscados del área de Fajardo

Agentes de la Policía arrestaron, en la tarde de este martes en el Tribunal de Carolina, a un hombre de 22 años que figuraba en la lista de los más buscados en el área de Fajardo.

Según el informe de novedades de la Uniformada, Gadiel Pérez Román, a través de su representante legal, coordinó su entrega a las autoridades luego de varios intentos fallidos del personal de la División de Inteligencia y Arrestos por localizarlo.

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Fajardo, había encontrado causa para arresto contra el imputado por violaciones a la Ley de Armas, imponiéndole una fianza de $100,000 la cual pudo prestar quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, a la cual no asistió.

Gadiel Pérez Román fue puesto bajo custodia de las autoridades luego de varios intentos de ser localizado por personal de la división de Inteligencia y Arrestos. (Suministrada)

El imputado será llevado ahora ante el juez de turno para el diligenciamiento de la orden de arresto.

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Los hechos que se le imputan ocurrieron el 19 de septiembre de 2025, en la carretera PR-3, a la altura del kilómetro 25.4, en Río Grande. Entonces, la Policía informó que mientras intervinieron por violaciones a la Ley 22 de Tránsito por tintes unidireccionales, Pérez Román se dio a la fuga arrojando por la ventana del vehículo Acura TL color blanco que conducía, varios cargadores y una pistola semiautomática compacta, AK Pistol Mini Draco.

Se alega que Pérez Román pertenece a la organización criminal que opera en el residencial Pedro Rosario Nieves, en ese municipio.

Los agentes Héctor Maldonado y Miguel López, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos en Fajardo están a cargo el caso.