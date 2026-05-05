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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas: se entrega uno de los más buscados del área de Fajardo

Se le imputan violaciones a la Ley de Armas por hechos ocurridos en septiembre de 2025

5 de mayo de 2026 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía estuvo a cargo de la investigación. (GFR Media)
Gadiel Pérez Román fue puesto bajo custodia de las autoridades luego de varios intentos de ser localizado por personal de la división de Inteligencia y Arrestos. (Archivo/ El Nuevo Día)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la Policía arrestaron, en la tarde de este martes en el Tribunal de Carolina, a un hombre de 22 años que figuraba en la lista de los más buscados en el área de Fajardo.

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Según el informe de novedades de la Uniformada, Gadiel Pérez Román, a través de su representante legal, coordinó su entrega a las autoridades luego de varios intentos fallidos del personal de la División de Inteligencia y Arrestos por localizarlo.

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Fajardo, había encontrado causa para arresto contra el imputado por violaciones a la Ley de Armas, imponiéndole una fianza de $100,000 la cual pudo prestar quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, a la cual no asistió.

Gadiel Pérez Román fue puesto bajo custodia de las autoridades luego de varios intentos de ser localizado por personal de la división de Inteligencia y Arrestos.
Gadiel Pérez Román fue puesto bajo custodia de las autoridades luego de varios intentos de ser localizado por personal de la división de Inteligencia y Arrestos. (Suministrada)

El imputado será llevado ahora ante el juez de turno para el diligenciamiento de la orden de arresto.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 19 de septiembre de 2025, en la carretera PR-3, a la altura del kilómetro 25.4, en Río Grande. Entonces, la Policía informó que mientras intervinieron por violaciones a la Ley 22 de Tránsito por tintes unidireccionales, Pérez Román se dio a la fuga arrojando por la ventana del vehículo Acura TL color blanco que conducía, varios cargadores y una pistola semiautomática compacta, AK Pistol Mini Draco.

Se alega que Pérez Román pertenece a la organización criminal que opera en el residencial Pedro Rosario Nieves, en ese municipio.

Los agentes Héctor Maldonado y Miguel López, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos en Fajardo están a cargo el caso.

Gadiel Pérez Román fue puesto bajo custodia de las autoridades luego de varios intentos de ser localizado por personal de la división de Inteligencia y Arrestos.
Gadiel Pérez Román fue puesto bajo custodia de las autoridades luego de varios intentos de ser localizado por personal de la división de Inteligencia y Arrestos. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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