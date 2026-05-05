Tiroteo cerca de un centro comercial en Dallas deja dos muertos y tres heridos

Carrollton, Texas - Un hombre baleó a cinco personas el martes, matando a dos, en un centro comercial al norte de Dallas, informó la policía.

No fue un tiroteo al azar y las víctimas conocían al atacante, indicó el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo. El agresor fue arrestado más tarde tras una breve persecución a pie.

“No sabemos exactamente de qué trataba la reunión, pero entendemos que era una relación comercial”, expresó el jefe policial.

Un video publicado en internet muestra a agentes con armas desenfundadas pasando por las puertas de K Towne Plaza, en una zona de la ciudad conocida como Koreatown. Había agentes del FBI y de otra agencia federal en el lugar.

Carrollton está a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Dallas.

De los más de 130.000 habitantes de Carrollton, más de 4.000 son de ascendencia coreana, según un estudio ligado al censo.