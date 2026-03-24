Aparatosa lesión de Moses Moody opaca triunfo de Golden State ante Dallas

Moses Moody, de Golden State, fue retirado en camilla cerca del final de la prórroga contra Dallas con lo que parecía ser una grave lesión de rodilla, después de que su pierna izquierda se le doblara cuando intento retacar el balón sin que hubiera nadie a su alrededor.

Moody, quien se había perdido los 10 partidos anteriores por un esguince en la muñeca derecha, acababa de robarle el balón al destacado novato de los Mavericks (23-49), Cooper Flagg, y avanzaba botando completamente solo. Apoyó la pierna izquierda para elevarse y tirar, pero en su lugar perdió el balón y se desplomó sobre la cancha cuando quedaban 58 segundos del tiempo extra.

El juego continuó en el lado de Dallas hasta que el balón salió fuera de límites. Tras el silbato, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se llevó las manos al rostro mientras el coliseo de los Mavericks quedaba en silencio.

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Los Warriors (34-38) ganaban 136-131 cuando Moody se lesionó, y solo se anotó un punto más en una victoria que amplió a 12 partidos la racha de derrotas de Dallas en casa.

Pistons frenan a los Lakers

Por otro lado, los Pistons de Detroit (52-19) le pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Lakers de Los Ángeles (46-26) con un triunfo por 113-110 el lunes por la noche.

Daniss Jenkins registró un récord personal al terminar con 30 puntos, incluidos seis en los últimos 34 segundos para Detroit.

Los Pistons superaron las 32 unidades de Luka Doncic y las 24 de Austin Reaves para lograr su cuarta victoria seguida y la séptima en ocho partidos. Jalen Duren aportó 20 tantos y 10 rebotes.