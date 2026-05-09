George Conditt IV: el último pupilo de Piculín Ortiz llora su partida

George Conditt IV, uno de los principales jugadores nativos de Puerto Rico, arribó el viernes al Coliseo Roberto Clemente en medio de la celebración de vida de José “Piculín” Ortiz.

De inmediato, el centro de la Selección Nacional se acercó a Sylvia Ríos, viuda del legendario canastero puertorriqueño, para expresarle sus condolencias en un largo y emotivo abrazo.

“Ella es increíble. Rezo por ella, sin duda, en este tiempo”, expresó Conditt IV, a quien se le hizo difícil encontrar palabras en un aparte con la prensa local.

Ortiz falleció el pasado martes a los 62 años de edad luego de una batalla con el cáncer colorrectal, diagnosticado en noviembre de 2023.

El cayeyano fue la figura principal de Puerto Rico en el Equipo Nacional durante la década de los 1990 y principios de los 2000.

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Piculín Ortiz: tributo al ícono del baloncesto puertorriqueño El Coliseo Roberto Clemente acogió emotiva ceremonia en memoria del exjugador del Equipo Nacional.

En la actualidad, Conditt IV, quien mide 6′11″ al igual que Ortiz, es el pívot titular del quinteto patrio. Se puso la camiseta puertorriqueña por primera vez con apenas 21 años.

Durante sus últimos años de vida, Ortiz sacó de su tiempo para convertirse en el mentor del también integrante de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), pasando sus conocimientos internacionales al nuevo guardián de la pintura del seleccionado.

Las enseñanzas del “Concord” marcaron a Conditt IV, ahora de 25 años, para el resto de su vida.

“Despertarme con la noticia (de su muerte) fue devastador. Textié a Sylvia y no lo quería creer. Picu es una persona que me dijo, en la situación, que fuera fuerte. Estaba pasando por mucho. Ahora, no siente ese dolor”, comentó.

George Conditt IV entrenó junto a José "Piculín" Ortiz en el principio de temporada del Baloncesto Superior Nacional. (Suministrada)

“Aprendí mucho de él. Aprendí la gran persona que fue en corto tiempo. Ese es el legado de un hombre al final del día. No importan los campeonatos. Son las personas que impactas, la contribución a la próxima generación. Hizo eso. Demuestra quién es como persona. Agradecido de poder entrenar con él, de ser mi mentor. No hacía eso con todo el mundo”, añadió.

La mentoría de Ortiz a Conditt VI fue vital durante el Repechaje Olímpico para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Coliseo José Miguel Agrelot. En el verano de hace dos años, Puerto Rico logró la clasificación a las Olimpiadas por primera vez en 20 años. Ortiz estuvo en primera fila para ver la clasificación.

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La meta cumplida también fue a 20 años del casi cuádruple-doble de Ortiz en la victoria de Puerto Rico sobre Canadá en el Clemente para ponchar el boleto a Atenas 2004.

Hija de Piculín Ortiz se estremece en lágrimas: “Papá, gracias por el amor” Neira Ortiz se despidió del fenecido baloncelista con un emotivo discurso sobre cómo se reencontraron como padre e hija.

“Es el momento que más he sentido orgullo. Las conversaciones que tuvimos, que me las reservo, devolver a Puerto Rico donde necesitaba estar, fue grandioso hacerlo frente a él”, señaló Conddit IV.

Dos centros boricuas, unidos por una misma gesta alcanzada con décadas de diferencia: el mayor consejo de Ortiz a Conditt IV fue que siempre se mantuviera auténtico.

“Me enseñó a ser yo mismo. Que no tratara de ser como a quienes me comparaban. Que fuera yo. Agradecido por eso”, compartió.

Conditt IV expresó que se comunicó con figuras allegadas a Ortiz como Carlos Arroyo y Eddie Casiano para dar el pésame.