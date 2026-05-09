Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

George Conditt IV: el último pupilo de Piculín Ortiz llora su partida

El centro nacional vive agradecido por las enseñanzas obtenidas del legendario canastero puertorriqueño

9 de mayo de 2026 - 11:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, George Conditt IV es felicitado por José Piculín Ortiz luego de una victoria en el Repechaje Olímpico 2024. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

George Conditt IV, uno de los principales jugadores nativos de Puerto Rico, arribó el viernes al Coliseo Roberto Clemente en medio de la celebración de vida de José “Piculín” Ortiz.

RELACIONADAS

De inmediato, el centro de la Selección Nacional se acercó a Sylvia Ríos, viuda del legendario canastero puertorriqueño, para expresarle sus condolencias en un largo y emotivo abrazo.

“Ella es increíble. Rezo por ella, sin duda, en este tiempo”, expresó Conditt IV, a quien se le hizo difícil encontrar palabras en un aparte con la prensa local.

Ortiz falleció el pasado martes a los 62 años de edad luego de una batalla con el cáncer colorrectal, diagnosticado en noviembre de 2023.

El cayeyano fue la figura principal de Puerto Rico en el Equipo Nacional durante la década de los 1990 y principios de los 2000.

Piculín Ortiz: tributo al ícono del baloncesto puertorriqueño

Piculín Ortiz: tributo al ícono del baloncesto puertorriqueño

El Coliseo Roberto Clemente acogió emotiva ceremonia en memoria del exjugador del Equipo Nacional.

En la actualidad, Conditt IV, quien mide 6′11″ al igual que Ortiz, es el pívot titular del quinteto patrio. Se puso la camiseta puertorriqueña por primera vez con apenas 21 años.

Durante sus últimos años de vida, Ortiz sacó de su tiempo para convertirse en el mentor del también integrante de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), pasando sus conocimientos internacionales al nuevo guardián de la pintura del seleccionado.

Las enseñanzas del “Concord” marcaron a Conditt IV, ahora de 25 años, para el resto de su vida.

“Despertarme con la noticia (de su muerte) fue devastador. Textié a Sylvia y no lo quería creer. Picu es una persona que me dijo, en la situación, que fuera fuerte. Estaba pasando por mucho. Ahora, no siente ese dolor”, comentó.

George Conditt IV entrenó junto a José "Piculín" Ortiz en el principio de temporada del Baloncesto Superior Nacional.
George Conditt IV entrenó junto a José "Piculín" Ortiz en el principio de temporada del Baloncesto Superior Nacional. (Suministrada)

“Aprendí mucho de él. Aprendí la gran persona que fue en corto tiempo. Ese es el legado de un hombre al final del día. No importan los campeonatos. Son las personas que impactas, la contribución a la próxima generación. Hizo eso. Demuestra quién es como persona. Agradecido de poder entrenar con él, de ser mi mentor. No hacía eso con todo el mundo”, añadió.

La mentoría de Ortiz a Conditt VI fue vital durante el Repechaje Olímpico para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Coliseo José Miguel Agrelot. En el verano de hace dos años, Puerto Rico logró la clasificación a las Olimpiadas por primera vez en 20 años. Ortiz estuvo en primera fila para ver la clasificación.

La meta cumplida también fue a 20 años del casi cuádruple-doble de Ortiz en la victoria de Puerto Rico sobre Canadá en el Clemente para ponchar el boleto a Atenas 2004.

Hija de Piculín Ortiz se estremece en lágrimas: “Papá, gracias por el amor”

Hija de Piculín Ortiz se estremece en lágrimas: “Papá, gracias por el amor”

Neira Ortiz se despidió del fenecido baloncelista con un emotivo discurso sobre cómo se reencontraron como padre e hija.

“Es el momento que más he sentido orgullo. Las conversaciones que tuvimos, que me las reservo, devolver a Puerto Rico donde necesitaba estar, fue grandioso hacerlo frente a él”, señaló Conddit IV.

Dos centros boricuas, unidos por una misma gesta alcanzada con décadas de diferencia: el mayor consejo de Ortiz a Conditt IV fue que siempre se mantuviera auténtico.

“Me enseñó a ser yo mismo. Que no tratara de ser como a quienes me comparaban. Que fuera yo. Agradecido por eso”, compartió.

Conditt IV expresó que se comunicó con figuras allegadas a Ortiz como Carlos Arroyo y Eddie Casiano para dar el pésame.

Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente.Sylvia Ríos, viuda de Piculín Ortiz, al centro, se dirige a los presentes en compañía de Gabriel y Neira, hijos del excanastero.Un emotivo Flor Meléndez junto a Pamela Rosado.
1 / 33 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Tags
George Conditt IVPiculín OrtizSelección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: