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El episodio final del podcast de Piculín Ortiz con Carlos Delgado se estrenará la próxima semana

La entrevista con el exjugador de las Grandes Ligas se transmitirá el viernes, 15 de mayo

8 de mayo de 2026 - 4:27 PM

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Una imagen de Piculín Ortiz en una de las pantallas del Coliseo Roberto Clemente durante los actos de recordación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El último episodio del “El GOATCast”, el podcast de entrevistas del fenecido legendario canastero José “Piculín” Ortiz estrenará el próximo viernes, 15 de mayo, confirmó William Rosario, productor del proyecto.

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Ortiz falleció el martes a los 62 años, tras enfrentar un cáncer colorrectal cuyo diagnóstico había hecho público en noviembre de 2023.

El episodio final contará con la participación del extoletero de Grandes Ligas Carlos Delgado, quien fue entrevistado por Ortiz el pasado jueves, poco antes de una recaída en su estado de salud.

“El GOATCast” se estrenó en mayo de 2024 con el exbaloncelista y exdirigente Raymond Dalmau como primer invitado.

A través del espacio, Ortiz sostuvo conversaciones con diversas figuras del ámbito deportivo y cultural de Puerto Rico.

Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente.Flor Meléndez con el exjugador Papirito León.Una bandera de Puerto Rico adorna el Clemente.
1 / 18 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El episodio junto a Delgado marcará la edición número 90 del programa. El más reciente publicado contó con la participación del otrora estelar voleibolista Héctor “Picky” Soto.

Ortiz es considerado el mejor baloncelista puertorriqueño en la historia.

Jugó por 24 años, ganando ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fue también el primer boricua desarrollado en la isla en ser seleccionado en el sorteo de la NBA. Se destacó a nivel internacional en España y Grecia. Con el Equipo Nacional, jugó en cinco Mundiales y cuatro Olimpiadas. Es miembro del Salón de la Fama de FIBA, exaltado en 2019.

Tags
José "Piculín" OrtizCarlos Delgado
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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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