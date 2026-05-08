El episodio final del podcast de Piculín Ortiz con Carlos Delgado se estrenará la próxima semana

El último episodio del “El GOATCast”, el podcast de entrevistas del fenecido legendario canastero José “Piculín” Ortiz estrenará el próximo viernes, 15 de mayo, confirmó William Rosario, productor del proyecto.

Ortiz falleció el martes a los 62 años, tras enfrentar un cáncer colorrectal cuyo diagnóstico había hecho público en noviembre de 2023.

El episodio final contará con la participación del extoletero de Grandes Ligas Carlos Delgado, quien fue entrevistado por Ortiz el pasado jueves, poco antes de una recaída en su estado de salud.

“El GOATCast” se estrenó en mayo de 2024 con el exbaloncelista y exdirigente Raymond Dalmau como primer invitado.

A través del espacio, Ortiz sostuvo conversaciones con diversas figuras del ámbito deportivo y cultural de Puerto Rico.

1 / 18 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 18 En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El episodio junto a Delgado marcará la edición número 90 del programa. El más reciente publicado contó con la participación del otrora estelar voleibolista Héctor “Picky” Soto.

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Ortiz es considerado el mejor baloncelista puertorriqueño en la historia.

Jugó por 24 años, ganando ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).