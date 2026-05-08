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Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño rinde homenaje a Robert “Bob” Leith

El Templo de los Inmortales fue bautizado con el nombre del fenecido deportista y empresario

8 de mayo de 2026 - 12:51 PM

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Los nietos de Bob Leith, Franco Leith y Katherine Pietri Leith, reciben el reconocimiento junto a Jimmy Thorsden, presidente del Pabellón. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En una emotiva ceremonia celebrada en el histórico recinto que alberga el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en el Estadio Sixto Escobar, fue bautizado el Templo de los Inmortales con el nombre del fenecido deportista y empresario Robert “Bob” Leith.

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La actividad fue celebrada el pasado miércoles y contó con la presencia varias figuras importantes del deporte nacional entre ellos el exlanzador José “Palillo” Santiago, el exitoso dirigente Mako Oliveras y familiares de Leith, uno de los fundadores del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, según se informó en un comunicado de prensa.

Nacido en Massachussets, pero criado en Puerta de Tierra, Leith presidió este distinguido cuerpo desde su creación en la década de los cincuenta hasta el 2021 cuando falleció.

Leith fundó el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño junto a los fenecidos Emilio Huyke y Julian McConnie. También fue propietario de la novena de los Senadores de San Juan en la década de los sesenta. De hecho, ese equipo ganó el título nacional en la temporada del 1960-61.

Luego de una emotiva invocación a cargo de Padre Pedro Ortiz, párroco titular de la Iglesia de San Pablo Apostor de la comunidad Tomás de Castro en Caguas, en la que se aprovechó para honrar la memoria del recientemente fenecido baloncelista José “Piculín” Ortiz, hicieron acto de presencia de sus nietos Franco Leith y Katherine Pietri Leith para recibir una hermosa tarja de su padre con una resolución de la autoría del Lcdo. Carlos Tomassini, secretario de la Junta de Directores del Pabellón.

Dicha tarja fue colocada a la entrada del Templo de los Inmortales que desde ahora llevará su nombre.

Me siento honrado en el día de hoy porque una persona como Bob en el 1958 junto a Emilio Huyke decidieron crear una institución que recordara a los atletas que le han dado nombre a Puerto Rico”, dijo Jimmy Thorsden, presidente del Pabellón.

“Gracias a Dios y ha muchas personas tenemos hoy una distinción como está aquí gracias a un titán de este Pabellón como lo es José Julián Álvarez que con Bob trabajaron mano a mano por muchos años”.

“La mejor forma de recordar a Bob es nombrar el Templo de los Inmortales con el nombre de un inmortal como lo fue él. Así que honor a quien honor merece. Por eso estamos haciendo esta distinción”.

Acto seguido, Franco hizo el uso de la palabra y con voz entrecortada se dirigió a los presentes y aprovechó para agradecer a Thorsden la distinción que estaba a punto de presenciar.

“Se me hace difícil aguantar la emoción. Esta es una semana muy importante. No solo reconociendo a mi abuelo. Estoy aquí representando a mi mamá que no está con nosotros. Quisiera que ella fuera la que estuviera dando este discurso. Ella cumple años el sábado y obviamente el domingo es Día de las Madres. En honor a ella estoy aquí hoy”, dijo con voz quebrantada.

“Es un verdadero honor estar aquí. Agradecido por esta oportunidad. Me dirijo a ustedes con el corazón lleno de orgullo y profunda admiración. Hablar de mi abuelo es hablar de una verdadera leyenda. Un hombre que no solo dejó huellas sino caminos abiertos para los que venimos atrás”.

En este día tan significativo se reconoce al Museo del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño aquí en el parque del gran boxeador Sixto Escobar. Un lugar que no solo honra la memoria del deporte, sino que guarda memorias muy cercanas a su corazón. Es un lugar idóneo para perseverar su memoria porque a pasos de aquí transcurrió su infancia”.

“Quiero darle las gracias a Jimmy y al comité por escoger a mi abuelo para nombrar este museo. Estoy seguro de que es una decisión merecida porque mi abuelo no solo dejó un legado. Fue uno de los fundadores junto a McConnie y Emilio Huyke. Le dedicó la vida entera a esta institución. Vivió el Pabellón hasta los últimos suspiros y hoy se convierte en un inmortal”, sostuvo Franco.

La actividad culminó con la bendición del Padre Pedro Ortiz y la develación con el nombre en el que de ahora en adelante y por siempre se conocerá el Templo de los Inmortales: Robert “Bob” Leith.

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Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño
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