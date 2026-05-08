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Los Cangrejeros sufren otro revés y comparten el sótano en la Conferencia A

En otro juego de la jornada del jueves, los Mets vencieron a los Vaqueros

8 de mayo de 2026 - 11:06 AM

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Nelson Colón, dirigente de los Cangrejeros, durante el partido ante los Criollos. (Suministrada / BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas derrotaron este jueves 95-83 a los Cangrejeros de Santurce en el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos durante esta temporada del BSN.

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Con este triunfo, Caguas aumenta su ventaja en la serie particular 3-1, informó la liga.

Caguas mejoró su marca a 10-5, sumando su cuarta victoria consecutiva. Ocupa el primer lugar en la Conferencia A.

Mientras, Santurce cayó a 6-10 y comparte el sótano con Manatí. Los Cangrejeros no contaron con los servicios de Ángel Rodríguez, Devon Collier, Walter Hodge Jr. y David Huertas debido a lesiones.

Moses Brown lideró a los Criollos con 20 puntos y 16 rebotes. Alexander Kappos añadió 18 puntos y ocho rebotes, mientras Christian “Cuco” López aportó 15 puntos. Travis Trice finalizó con 14 puntos y siete asistencias.

Por los Cangrejeros, Corey McKeithan fue el mejor con 21 puntos y seis asistencias. Malik Beasley e Isaiah Piñeiro añadieron 17 puntos cada uno.

Los Mets superan a los Vaqueros

En otro juego, los Mets de Guaynabo derrotaron 90-80 a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Con el resultado, Guaynabo mejoró su marca a 8-8, logrando su tercera victoria consecutiva, y figura en el cuarto encasillado en la Conferencia A.

Mientras, Bayamón cayó a 11-8, ocupando el segundo lugar.

Brandon Knight lideró a los Mets con 21 puntos y 12 asistencias. Devin Williams añadió 23 puntos, mientras Torrey Craig aportó 24 puntos y seis rebotes.

Por los Vaqueros, Jae Crowder fue el mejor con 15 puntos y nueve rebotes, mientras Stephen Thompson Jr. añadió 14 unidades.

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BSNNelson ColónCangrejeros de Santurce Criollos de Caguas
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