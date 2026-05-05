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Donald Trump dice ante un grupo de niños que ejercita “un minuto al día”

También bromeó sobre su falta de actividad física con el secretario de Salud

5 de mayo de 2026 - 4:03 PM

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Trump, próximo a cumplir 80 años edad, se convirtió en el presidente estadounidense de mayor edad al ser investido para su segundo mandato cuando tenía 78, y se ha especulado sobre su estado físico. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes ante un grupo de niños que hace ejercicio como máximo un minuto al día, durante la firma de una orden para revivir un premio presidencial de aptitud física en las escuelas.

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Trump, próximo a cumplir 80 años edad, se convirtió en el presidente estadounidense de mayor edad al ser investido para su segundo mandato cuando tenía 78, y se ha especulado sobre su estado físico.

Con la firma de la orden ejecutiva Trump restableció el premio de la prueba de aptitud física presidencial para escuelas.

“Hago mucho ejercicio, como un minuto al día, máximo. Si tengo suerte”, ironizó antes de firmar la orden en el Despacho Oval.

Trump también bromeó sobre su falta de ejercicio con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien evocó las caminatas de 50 millas (80 kilómetros) que hacía que hacía su padre, Robert F. Kennedy.

El secretario dijo que sería “pan comido” para un golfista como Trump hacer lo mismo, ya que “camina nueve millas (14 kilómetros) en un campo de golf cada fin de semana”.

“Cuando no uso el carrito”, respondió Trump.

Al republicano le gusta presumir de su estado físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden, quien tuvo que renunciar a su candidatura para la reelección debido a su edad.

Pero ha habido especulaciones sobre su salud, en particular por los moretones en sus manos, la hinchazón en las piernas y varios aparentes momentos de quedarse dormido en público.

La Casa Blanca ha dicho que la hinchazón de las piernas de Trump es causada por un problema de venas, y que los moretones se deben a su consumo de aspirina.

El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump.El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Jared Kushner, conversan durante la cena de Estado en honor del rey Charles III.El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh conversa con el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso.
1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press

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