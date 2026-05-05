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Junta Fiscal señala incumplimiento de Educación por no entregar documentos que deben ser revisados

La agencia tiene hasta el 18 de mayo para entregar informes sobre las normas que impactan su presupuesto

5 de mayo de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La JSF argumentó que Educación revisa periódicamente normativas que tienen “repercusiones fiscales directas e indirectas”. (Jorge A Ramirez Portela)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Departamento de Educación ha incumplido con la política de revisión de reglamentos establecida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al adoptar políticas internas que tienen impacto directo sobre su presupuesto sin la aprobación previa del organismo fiscal, sostuvo su director ejecutivo, Robert Mujica.

Ante esto, Educación tiene hasta el 18 de mayo para entregar “todas las políticas (…) que tengan un impacto fiscal y que hayan sido aprobadas internamente o implementadas sin seguir los procedimientos establecidos”.

“Hemos advenido en conocimiento de que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha aprobado, adoptado y continúa implementando una serie de políticas internas que rigen la organización y el funcionamiento de las escuelas, incluyendo, entre otras, las proporciones de estudiantes por maestro y de personal por estudiante, los límites de tamaño de las clases, los requisitos de seguridad, las normas de mantenimiento de los planteles, el funcionamiento de las escuelas chárter, la oferta ocupacional y técnica, el funcionamiento de las escuelas Montessori, el funcionamiento de las escuelas especializadas, los servicios de Educación Especial, los modelos de dotación de personal, los horarios y otras directrices académicas y operacionales”, señaló Mujica, en una carta enviada el 27 de abril al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Estas políticas se revisan de forma periódica y tienen un impacto material en los niveles de personal, la estructura operacional y las necesidades presupuestarias generales del Departamento de Educación, lo que se traduce en repercusiones fiscales directas e indirectas”, añadió.

Al momento de publicación, no se recibieron declaraciones de Educación sobre la misiva.

Educación emite, todos los años, cartas circulares para regir la organización escolar, las cuales establecen las reglas de cómo se organizará el horario lectivo en las escuelas, la cantidad de estudiantes que debe haber por grupos y la forma en que se distribuirán los maestros en los planteles, entre otros.

En Educación, las cartas circulares son documentos emitidos por el secretario o la secretaria, de cumplimiento obligatorio, que definen la política pública y definen los procedimientos que deben llevar a cabo los empleados de todos los niveles del sistema educativo.

La operación de escuelas Montessori, escuelas alianza y escuelas especializadas están regidas tanto por reglamentos de la agencia como por cartas circulares, mientras que los servicios de Educación Especial deben cumplir con disposiciones de leyes estatales y federales, así como la sentencia por estipulación del caso Rosa Lydia Vélez.

Ocho padres y madres de niños con impedimentos, entre ellos Rosa Lydia Vélez, demandaron el 14 de noviembre de 1980 al entonces Departamento de Instrucción Pública por la falta de servicios educativos para sus hijos. La hija de Vélez, Isamar Malaret, tenía 6 años cuando se presentó la demanda y no recibía educación adecuada en escuelas públicas.La Junta de Supervisión Fiscal propuso, en 2024, ofrecer un acuerdo económico a miles de familias de niños con impedimentos y condiciones de salud para poner fin a las reclamaciones derivadas del caso Rosa Lydia Vélez.
1 / 20 | Caso Rosa Lydia Vélez: 45 años de lucha judicial y social por los niños de Educación Especial. Ocho padres y madres de niños con impedimentos, entre ellos Rosa Lydia Vélez, demandaron el 14 de noviembre de 1980 al entonces Departamento de Instrucción Pública por la falta de servicios educativos para sus hijos. - JOSE RODRIGUEZ

Mujica sostuvo que la “Política de revisión de normas, reglamentos y órdenes” establece que las agencias deben hacer llegar cualquier normativa “relacionada con, o que afecte, aspectos financieros del Plan Fiscal Certificado más reciente” para que la JSF las revise y apruebe antes que entren en vigor.

“En consecuencia, la Junta de Supervisión solicita que cualquier política propuesta relacionada con los asuntos mencionados anteriormente, incluyendo cualquier modificación propuesta a las políticas ya publicadas, se presente para la revisión y aprobación de la Junta de Supervisión antes de su publicación, de conformidad con la Política de Revisión de Reglamentos”, indicó.

Mujica detalló que Educación debe acompañar la entrega de documentos con análisis fiscales de las normas, su justificación legal y “una explicación de por qué el DEPR no presentó las políticas” al organismo fiscal.

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Departamento de EducaciónJunta de Supervisión FiscalEliezer Ramos ParésEscuelas públicasEstudiantesPresupuesto
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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