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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae uno de los más buscados de Ponce: enfrentaba tres órdenes de arresto y fianza de $550,000

Derek Xavier Aguayo, de 29 años, fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial en dicho municipio

21 de abril de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía estuvo a cargo de la investigación. (GFR Media)
La División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía estuvo a cargo del diligenciamiento de las órdenes de arresto.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policiaca de Ponce fue arrestado la tarde del lunes en el estacionamiento del centro comercial Paseo del Sur, en dicho municipio.

Así lo informó la Policía en un informe de novedades, en el que se indica que agentes de la División de Arrestos y Extradiciones diligenciaron tres órdenes de arresto contra Derek Xavier Aguayo, de 29 años.

Aguayo era buscado por violaciones a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, así como por infracciones a la Ley de Armas. En su contra pesaba una fianza global de $550,000.

La Uniformada indicó que los hechos que motivaron las órdenes de arresto habrían ocurrido entre el 6 de abril de 2025 y el 8 de febrero de 2026, e incluyen, entre otras cosas, la violación de una orden de protección.

El imputado será llevado este martes ante un juez de turno, en el Tribunal de Ponce, para el diligenciamiento de las órdenes de arresto, informó la Policía.

Derek Xavier Aguayo, de 29 años, fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial en Ponce.
Derek Xavier Aguayo, de 29 años, fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial en Ponce. (Suministrada)

Los agentes Sheila J. Avilez Alvarado y David Vargas, bajo la supervisión de los sargentos Víctor Torres y Luis Torres, bajo la dirección del teniente Agustín Crespo, de la División de Arrestos, estuvieron a cargo del caso.

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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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