Cae uno de los más buscados de Ponce: enfrentaba tres órdenes de arresto y fianza de $550,000

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policiaca de Ponce fue arrestado la tarde del lunes en el estacionamiento del centro comercial Paseo del Sur, en dicho municipio.

Así lo informó la Policía en un informe de novedades, en el que se indica que agentes de la División de Arrestos y Extradiciones diligenciaron tres órdenes de arresto contra Derek Xavier Aguayo, de 29 años.

Aguayo era buscado por violaciones a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, así como por infracciones a la Ley de Armas. En su contra pesaba una fianza global de $550,000.

La Uniformada indicó que los hechos que motivaron las órdenes de arresto habrían ocurrido entre el 6 de abril de 2025 y el 8 de febrero de 2026, e incluyen, entre otras cosas, la violación de una orden de protección.

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El imputado será llevado este martes ante un juez de turno, en el Tribunal de Ponce, para el diligenciamiento de las órdenes de arresto, informó la Policía.

Derek Xavier Aguayo, de 29 años, fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial en Ponce. (Suministrada)