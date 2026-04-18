Arrestan a uno de los más buscados de Carolina: tiene 19 años y le imputan varios delitos

Según la información preliminar, en horas de la tarde de ayer, viernes, agentes adscritos a dicha división ejecutaron la orden judicial contra el joven, quien era requerido por infringir varias leyes de Puerto Rico.

Contra Hernández Rodríguez pesaban cargos bajo el Artículo 249 (A y C) del Código Penal, por riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego. Además, enfrentaba cargos bajo los Artículos 6.05 de la Ley de Armas, por portación o uso de arma de fuego sin licencia, y 6.14, por disparar o apuntar un arma.

La orden de arresto había sido expedida el 23 de enero, con una fianza global de $800,000.

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El imputado fue llevado ante la jueza Arelyz Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, quien diligenció la orden.

Al no prestar la fianza impuesta, Hernández Rodríguez fue ingresado en la Institución Penal 705 de Bayamón.