Cae uno de los más buscados del área policíaca de San Juan
Contra Wilfredo Jomar Rivera Rivera, de 40 años, pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley 54
16 de abril de 2026 - 9:24 AM
16 de abril de 2026 - 9:24 AM
Agentes de la Policía capturaron el miércoles a un hombre de 40 años, quien figuraba en la lista de los más buscados en el área policíaca de San Juan.
Según la Uniformada, Wilfredo Jomar Rivera Rivera fue arrestado en la PR-187, en el negocio El Grillo, en Loíza.
Contra Rivera Rivera pesaba una orden de arresto, con una fianza de $200,000, por cargos de maltrato y maltrato agravado al amparo de la Ley 54, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.
El arresto fue diligenciado por los agentes Luis Vélez Maldonado y Sheila Avilez.
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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
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