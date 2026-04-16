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Tras una persecución: arrestan a prófugo federal en Santurce

El hombre, contra quien pesaban dos órdenes de arresto, fue capturado por la Policía Municipal de San Juan

16 de abril de 2026 - 8:05 AM

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Durante la persecución, otra persona logró escapar de los agentes. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes de la Policía Municipal de San Juan capturaron anoche en Santurce a un prófugo de las autoridades federales y estatales, informó el alcalde capitalino Miguel Romero.

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En comunicado de prensa, el funcionario indicó que el arrestado fue identificado como Edwin de Jesús Torres, de 35 años.

Detalló que en su contra pesaban dos órdenes de arresto, una a nivel estatal por delitos de violencia doméstica en el mes de marzo y otra a nivel federal por violación a una probatoria relacionada a narcotráfico y armas ilegales.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes municipales detuvieron un vehículo en la calle Hipódromo.

“Al solicitarle la licencia de conducir al operador, este emprendió la marcha, abandonando la intervención inicial. Posteriormente, en la avenida Eduardo Conde, el conductor provocó un accidente en el que se vieron involucrados otros dos vehículos, continuando su huida por el área”, relató el comunicado.

Señaló que el vehículo se detuvo en la calle San Jorge, donde dos individuos se bajaron y huyeron corriendo, saltando una verja. Añadió que uno de sujetos fue arrestado en el lugar, mientras que el otro logró evadir a las autoridades.

Durante la intervención, los agentes ocuparon el vehículo y una pistola Glock .40 modificada ilegalmente para disparar en modo automático, junto con 34 municiones y dos cargadores.

El caso fue referido al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que iba a asumir jurisdicción en horas de la mañana.

El individuo permanece bajo custodia mientras recibe atención médica en una institución hospitalaria por heridas leves sufridas durante el accidente.

“Seguiremos utilizando todos los recursos disponibles para identificar, intervenir y procesar a quienes incumplen la ley”, expresó Romero, en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, destacó que “esta intervención demuestra la capacidad de respuesta y la preparación de nuestros agentes para manejar situaciones de alto riesgo”.

“Se logró detener a un individuo armado, se ocupó un arma ilegal modificada y se evitó una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores”, afirmó.

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ArrestosPolicía Municipal de San JuanBreaking NewsFBIPrófugo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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