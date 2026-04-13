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Cae un prófugo del FBI: era buscado por violento robo a camión blindado que dejó a una menor herida en 2016

Fue capturado hoy por la Policía, en Bayamón, tras estar desaparecido desde su acusación en el 2019

13 de abril de 2026 - 3:43 PM

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Carmelo Ortiz Vázquez era buscado desde el 2019 por el robo a un camión blindado en el 2016. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre que estaba prófugo por el robo de un camión blindado, hace ya diez años, fue capturado por la Policía hoy, lunes, en Bayamón.

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El arresto estuvo a cargo agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía cerca del Parque Lineal, en el área de Lomas Verdes.

La Policía identificó al detenido como Carmelo Ortiz Vázquez, quien fue acusado por el robo a tiros de un camión blindado, en Toa Alta, en diciembre de 2016.

Ortiz Vázquez fue trasladado a la Comandancia de Bayamón en espera de ser entregado a las autoridades federales.

Los hechos

Según informaron las autoridades en aquel momento, dos sujetos enmascarados y con guantes asaltaron a un empleado de la compañía de transporte de valores Loomis, a quien habrían robado unos $80,000 mientras suplía dinero a un cajero automático en la farmacia de un centro comercial.

Las autoridades alegaron que, en la huida, los sujetos se enfrascaron en un intercambio de disparos con otro guardia de la compañía. Ese incidente culminó con una adolescente de 16 años herida de bala en una pierna. Luego se supo que la menor estaba en condición estable.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

El caso pasó a manos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Tres años después, en el 2019, un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio contra Ortiz Vázquez por robo a un comercio, conspiración y dos violaciones a la ley de armas.

Sin embargo, en ese momento no pudo ser arrestado. De acuerdo con el expediente del caso en el Tribunal Federal en San Juan, Ortiz Vázquez desapareció del radar de la Oficina de Probatoria en 2019, ya que, en ese momento, estaba cumpliendo una sentencia de libertad supervisada por un caso previo que fue radicado en el 2010.

“A pesar de sus mayores esfuerzos, los agentes federales del orden público no han logrado ejecutar la detención de Ortiz”, informó la Fiscalía federal en el 2021 en una moción ante el entonces juez de distrito Gustavo Gelpí.

Posteriormente, en el 2023, el entonces juez federal Daniel Domínguez indicaba que “el acusado permanecía prófugo”.

“La orden de arresto permanecerá pendiente”, ordenó Domínguez, ya fenecido.

No se supo más de Ortiz Vázquez hasta esta tarde. El inspector Joey Fontánez dijo que personal de Inteligencia y Arrestos logró capturarlo “corroborando confidencias” que habían recibido, hasta dar con el sujeto en los altos de un negocio.

Agentes del FBI tomarían custodia de Ortiz Vázquez para diligenciar la orden de arresto ante un magistrado.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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