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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan la muerte de un hombre en medio de un caso de violencia de género

La Policía mantiene detenida a una mujer, que fue quien llamó a las autoridades

13 de abril de 2026 - 7:17 AM

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En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
La mujer fue atendida en un hospital porque presentaba laceraciones.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre murió en medio de un alegado caso de violencia de género, en San Juan.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 11:52 de la noche de ayer, domingo, en la calle Pepe Díaz, de la barriada Las Monjas, en Hato Rey.

En comunicado de prensa, la Policía informó que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre una agresión con arma blanca en medio de una violencia de género (Ley 54)”.

“Al llegar los agentes a la escena, el hombre había sido transportado por paramédicos hacia la sala de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Belaval”, indicó el informe policiaco.

Allí, “el doctor de turno le diagnosticó una herida punzante en el abdomen, siendo posteriormente transportado hacia el hospital Centro Médico de Río Piedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica”, agregó.

“Relacionado a estos hechos hay una persona detenida por la policía”, apuntó la Uniformada.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad del occiso, que fue descrito como un hombre de 41 años.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Edwin Figueroa, dijo que todo comenzó como un caso de violencia de género en el segundo piso de la vivienda y termina en el primer nivel, donde el hombre resultó con la puñalada.

Según el oficial, la mujer que presuntamente infligió la herida al hombre fue quien “se comunica con las autoridades”.

“Fueron transportados a distintos hospitales”, comentó Figueroa, quien detalló que a la mujer la atienden por “laceraciones y es allí donde la ponen bajo arresto”, explicó Figueroa, en entrevista con TeleOnce.

Detalló que la pareja no tenía registrado ante la Policía casos previos de violencia de género, mientras que el occiso tenía expediente criminal por un caso de agresión en el 2022 y por violación a la ley de armas.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsViolencia de géneroSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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