Investigan muerte de hombre de 61 años encontrado tirado en una carretera de Isabela

La Policía en Isabela investiga las circunstancias en que murió un hombre de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado tirado en la carretera PR-459 de ese municipio en la mañana de ayer miércoles.

Según relata el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 9:58 a.m. alertó a las autoridades sobre “un caso médico” en la vía de rodaje a la altura de la urbanización Mirador del Cielo, en el barrio Jobos de Isabela.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Neftalí Acevedo Acevedo, quien se encontraba en el pavimento.

Al momento se desconoce las causas de la muerte y no se indicó si el cuerpo mostraba signos de violencia.