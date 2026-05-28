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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de hombre de 61 años encontrado tirado en una carretera de Isabela

La Policía no especificó si el cadáver mostraba signos de violencia

28 de mayo de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Puerto Rico, por reglamento de la Policía, todo hallazgo de paquete sospechoso y toda llamada anónima con amenaza de bomba se investiga y trabajan como una emergencia real. (Archivo)
El agente Isidro Hernández, adscrito al Distrito de Isabela, investiga el caso como una muerte sin causa determinada.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía en Isabela investiga las circunstancias en que murió un hombre de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado tirado en la carretera PR-459 de ese municipio en la mañana de ayer miércoles.

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Según relata el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 9:58 a.m. alertó a las autoridades sobre “un caso médico” en la vía de rodaje a la altura de la urbanización Mirador del Cielo, en el barrio Jobos de Isabela.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Neftalí Acevedo Acevedo, quien se encontraba en el pavimento.

Al momento se desconoce las causas de la muerte y no se indicó si el cuerpo mostraba signos de violencia.

El agente Isidro Hernández, adscrito al Distrito de Isabela, investiga el caso como una muerte sin causa determinada.

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Breaking NewsIsabelaPolicía de Puerto RicoCICMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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