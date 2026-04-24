Negociado de Investigaciones Especiales asume pesquisa por muerte de turista a manos de un policía en Isla Verde

“Relacionado con estos hechos, y conforme al proceso correspondiente en este tipo de intervenciones, el Negociado de Investigaciones Especiales asumió jurisdicción de la investigación”, indicó la agencia en declaraciones escritas.

Según el informe preliminar del incidente, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 recibida a las 11:30 a.m. alertó a las autoridades sobre un hombre que presuntamente mostraba una actitud agresiva en el hotel Residence Inn, ubicado en la avenida Isla Verde.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre “en actitud agresiva y con dos armas blancas en sus manos”, identificado posteriormente como Brian Suero Portes, de 32 años y residente en el Bronx, en Nueva York.

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Suero Portes, supuestamente, avanzó contra los agentes y uno de ellos abrió fuego. Suero Portes fue transportado a un hospital de la zona, donde falleció mientras recibía asistencia médica.