Negociado de Investigaciones Especiales asume pesquisa por muerte de turista a manos de un policía en Isla Verde
El agente, presuntamente, repelió un avance del turista que mostraba “actitud agresiva”
24 de abril de 2026 - 5:18 PM
24 de abril de 2026 - 5:18 PM
El Negociado de Investigaciones Criminales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) anunció este viernes que asumió la jurisdicción en la investigación de la muerte de un turista de Nueva York a manos de un agente de la Policía en hechos registrados el 21 de abril en Isla Verde.
“Relacionado con estos hechos, y conforme al proceso correspondiente en este tipo de intervenciones, el Negociado de Investigaciones Especiales asumió jurisdicción de la investigación”, indicó la agencia en declaraciones escritas.
Según el informe preliminar del incidente, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 recibida a las 11:30 a.m. alertó a las autoridades sobre un hombre que presuntamente mostraba una actitud agresiva en el hotel Residence Inn, ubicado en la avenida Isla Verde.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre “en actitud agresiva y con dos armas blancas en sus manos”, identificado posteriormente como Brian Suero Portes, de 32 años y residente en el Bronx, en Nueva York.
Suero Portes, supuestamente, avanzó contra los agentes y uno de ellos abrió fuego. Suero Portes fue transportado a un hospital de la zona, donde falleció mientras recibía asistencia médica.
No se especificó si el hombre se hospedaba en el hotel.
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