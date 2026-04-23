Turista muere a manos de la Policía durante incidente en un hotel de Isla Verde

Un turista murió a manos de la Policía luego de que fuera herido de bala en medio de una intervención policíaca en un hotel de Isla Verde el pasado martes, 21 de abril, informó la Uniformada.

El informe preliminar señala que una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades, a eso de las 11:30 a.m., sobre un hombre que presuntamente mostraba una actitud agresiva en el hotel Residence Inn, ubicado en la avenida Isla Verde, en la concurrida zona turística de Carolina.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre “en actitud agresiva y con dos armas blancas en sus manos”, identificado posteriormente como Brian Suero Portes, de 32 años y residente en el distrito de El Bronx, en Nueva York.

Ante el avance del hombre, los agentes reportaron repeler la agresión disparando su arma de reglamento contra el individuo, quien resultó herido y fue transportado a una institución hospitalaria cercana donde, posteriormente, se certificó su muerte.

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No se especificó si el hombre se hospedaba en el hotel o si padecía de alguna condición médica.