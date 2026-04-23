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El papa sobre la guerra en Irán: “Hay que promover los valores, pero sin matar a inocentes”

Citó la carta que le han enviado las familias de los niños iraníes que murieron en el primer día del ataque

23 de abril de 2026 - 4:06 PM

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El Papa León XIV citó la carta que le han enviado las familias de los niños iraníes que murieron en el primer día del ataque. “Han perdido a sus hijos e hijas ... a niños”, lamentó. (Mohamed Ali)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV destacó este jueves sobre la guerra en Irán que “hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes”, al responder en la rueda de prensa de regreso de Guinea Ecuatorial tras su gira por África.

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Sobre si es necesario un cambio de régimen en Irán, el pontífice estadounidense abogó por “promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz” porque se tiende a “resolver todo con la violencia y con la guerra y lo que hemos visto es que tantos inocentes han muerto”.

Al respecto citó la carta que le han enviado las familias de los niños iraníes que murieron en el primer día del ataque. “Han perdido a sus hijos e hijas ... a niños”, lamentó.

Una mujer se arrodilló en oración mientras el papa León XIV llegó al aeropuerto Internacional de Yaounde-Nsimalen, Camerún en el tercer día de su viaje apostólico de 11 días a África. León XIV llegó a Camerún en medio de una bienvenida eufórica, donde la música a todo volumen desde altavoces le dio al evento un ambiente similar al de un concierto.El papa León XIV junto al presidente Abdelmadjid Tebboune, a la izquierda, en el Centro de Conferencias Djamaa el Djazair durante un encuentro con autoridades argelinas.
1 / 13 | Entre fe y multitudes: el papa León XIV recorre África en un viaje apostólico de 11 días. Una mujer se arrodilló en oración mientras el papa León XIV llegó al aeropuerto Internacional de Yaounde-Nsimalen, Camerún en el tercer día de su viaje apostólico de 11 días a África. - Andrew Medichini

“Aunque no se sabe qué régimen hay después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos”, dijo el papa quien insistió en que la cuestión es “cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes”.

Lamentó que no se sabe dónde van a ir a parar las negociaciones, así como la situación “caótica para la economía mundial”, pero “también hay una población en Irán donde tantos inocentes están sufriendo esta guerra”.

Animó sobre todo a “continuar el diálogo por la paz, que participen, que se busquen todas las formas para la paz y que se respete el derecho internacional” y, sobre todo, instó a que “los inocentes sean protegidos. lo que no ha pasado en varios lugares”.

Confesó que lleva la foto de un niño musulmán al que fotografiaron durante su visita al Líbano con un cartel que decía ‘Bienvenido papa León’ y que murió en uno de los últimos bombardeos de Israel.

“Cómo pastor no puedo estar a favor de la guerra por eso quiero animar a que se hagan todos los esfuerzos para una cultura de paz y no de odio y divisiones”, añadió.

Niña rompe protocolo y abraza al papa León XIV

Niña rompe protocolo y abraza al papa León XIV

Así fue sorprendido tras dar una misa en la ciudad de Bamenda, en Camerún.

Por otra parte, preguntado sobre los ajusticiamientos por parte del régimen iraní tras las últimas revueltas, el papa aseguró que condena “todas las acciones que son injustas” y que “acaban con la vida de la gente”. “Condeno la pena capital, creo que la vida debe ser respetada desde su concepción hasta su fin”.

“La vida debe ser protegida y respetada por lo que cuando un régimen, cuando un país, toma la decisión de quitar vidas injustamente es algo que debe ser condenado”, agregó.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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