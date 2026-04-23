Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tiroteo tras discusión en un centro comercial de Luisiana deja a 10 personas heridas

Los responsables presuntamente huyeron cuando llegó la Policía

23 de abril de 2026 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este es el segundo caso de violencia con armas de fuego en Luisiana esta semana. (Sara Cline)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos diez personas resultaron heridas el jueves cuando dos grupos de personas se dispararon entre sí dentro del patio de comidas del centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge, según informó la policía.

RELACIONADAS

Algunos de los responsables huyeron del lugar al llegar un gran despliegue policial. Por el momento, no se ha detenido a nadie.

“A los matones que han hecho esto, os vamos a atrapar”, declaró el alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards.

El jefe de policía, TJ Morse, explicó que dos grupos discutieron en el patio de comidas y comenzaron a dispararse entre sí.

“Desgraciadamente, había algunas personas inocentes en la zona que también podrían haber recibido balazos”, añadió.

Diez personas fueron trasladadas a hospitales locales con diversas lesiones, según Morse, y al menos dos necesitaron cirugía. El jefe pidió a los testigos que proporcionaran cualquier vídeo del tiroteo.

“En este momento no se conoce ninguna amenaza para el público”, afirmó. “Este es el lugar más seguro de Baton Rouge”.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo que estaba al tanto del tiroteo y aconsejó al público que evitara la zona.

Una empleada de WBRZ-TV dijo que se encontraba entre los clientes del centro comercial que fueron trasladados a una zona de seguridad.

“Llegué en coche y entré justo después del tiroteo”, contó Nikki Lee a la cadena de televisión. “Ya había un helicóptero y muchos agentes de policía peinando los aparcamientos”.

Es el segundo caso de violencia con armas de fuego en Luisiana esta semana. Un padre mató a tiros a ocho niños, incluidos siete de los suyos, en un ataque contra su familia el domingo por la mañana que se extendió por dos casas en un barrio de Shreveport, según la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del agresor, que era la madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.

Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo.Los hechos ocurrieron en la localidad de Shreveport.La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.
1 / 15 | Tragedia en Luisiana: las escenas donde fallecieron a tiros ocho menores de 1 a 14 años. Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo. - Rastreo de redes

Tags
Breaking NewsLuisianaTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: