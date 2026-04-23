Tiroteo tras discusión en un centro comercial de Luisiana deja a 10 personas heridas

Al menos diez personas resultaron heridas el jueves cuando dos grupos de personas se dispararon entre sí dentro del patio de comidas del centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge, según informó la policía.

Algunos de los responsables huyeron del lugar al llegar un gran despliegue policial. Por el momento, no se ha detenido a nadie.

“A los matones que han hecho esto, os vamos a atrapar”, declaró el alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards.

El jefe de policía, TJ Morse, explicó que dos grupos discutieron en el patio de comidas y comenzaron a dispararse entre sí.

“Desgraciadamente, había algunas personas inocentes en la zona que también podrían haber recibido balazos”, añadió.

Diez personas fueron trasladadas a hospitales locales con diversas lesiones, según Morse, y al menos dos necesitaron cirugía. El jefe pidió a los testigos que proporcionaran cualquier vídeo del tiroteo.

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“En este momento no se conoce ninguna amenaza para el público”, afirmó. “Este es el lugar más seguro de Baton Rouge”.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo que estaba al tanto del tiroteo y aconsejó al público que evitara la zona.

Una empleada de WBRZ-TV dijo que se encontraba entre los clientes del centro comercial que fueron trasladados a una zona de seguridad.

“Llegué en coche y entré justo después del tiroteo”, contó Nikki Lee a la cadena de televisión. “Ya había un helicóptero y muchos agentes de policía peinando los aparcamientos”.

Es el segundo caso de violencia con armas de fuego en Luisiana esta semana. Un padre mató a tiros a ocho niños, incluidos siete de los suyos, en un ataque contra su familia el domingo por la mañana que se extendió por dos casas en un barrio de Shreveport, según la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del agresor, que era la madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.