Proponen que se pueda comprar pollo asado con SNAP

Washington - Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses quiere que los programas gubernamentales de asistencia alimentaria paguen la factura del pollo asado de la tienda de comestibles.

Los senadores han presentado esta semana lo que denominan Ley del Pollo Asado Caliente, que convertiría este alimento básico de supermercado en una compra elegible dentro del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como cupones de alimentos.

“La mejor (y deliciosa) jugada asequible de Estados Unidos es el pollo asado a 4.99 dólares de Costco”, dijo el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, que se unió al senador republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, y a otros para patrocinar el proyecto de ley. “Es uno de los favoritos de mi familia, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto de ley con el senador Justice para que todos lo prueben. Los fondos del SNAP estarían bien gastados para alimentar a las familias de nuestra nación que lo necesitan.”

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El programa SNAP ofrece un estipendio mensual a las familias con bajos ingresos para comprar alimentos, pero no paga los alimentos preparados calientes. La exclusión, que se remonta a décadas atrás, tenía por objeto promover la cocina casera. Pero los críticos dicen que es anticuada y penaliza a las familias que ya están luchando para llegar a fin de mes, excluyendo opciones convenientes y nutritivas.

Los legisladores estatales y federales llevan mucho tiempo debatiendo qué alimentos deberían poder optar a las prestaciones del SNAP. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha presionado a los estados para que excluyan la comida basura, como los refrescos y los dulces. Veintidós estados, en su mayoría liderados por republicanos, han solicitado o han obtenido permiso para prohibir ciertos alimentos.

SNAP es una pieza importante de la red de seguridad social de EE.UU. que utilizan casi 42 millones de estadounidenses, o aproximadamente 1 de cada 8, para ayudar a comprar alimentos. Por término medio, la prestación mensual por hogar es de unos 350 dólares, y la prestación media por persona es de unos 190 dólares.

Además de Fetterman y Justice, los senadores que han presentado el proyecto son la republicana Shelley Moore Capito, de Virginia Occidental, y el demócrata Michael Bennet, de Colorado. El representante republicano Rick Crawford, de Arkansas, ha impulsado una legislación similar en la Cámara de Representantes.

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