En manos de la Policía: capturan a uno de los más buscados en el área policíaca de San Juan
Contra Juan Carlos Montañez Torres pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley 54
23 de abril de 2026 - 9:30 AM
23 de abril de 2026 - 9:30 AM
Agentes de la Policía arrestaron en la noche del miércoles a un hombre de 52 años, quien figuraba en la lista de los más buscados en el área policíaca de San Juan.
Según la Uniformada, Juan Carlos Montañez Torres fue detenido en la PR-175, kilómetro 2.2, en el barrio San Antonio, sector Buena Vista.
Contra Montañez Torres pesaba una orden de arresto, con una fianza de $50,000, por hechos ocurridos desde el 1 de mayo hasta el 27 agosto de 2025 en violación a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica (Ley 54).
De acuerdo con la Policía, a Montañez Torres se le imputa haber amenazado de muerte a su expareja, proferirle palabras soeces y agredirla.
El arresto fue diligenciado por los agentes Luis F. Calderón y Luis Vélez, bajo la supervisión de los sargentos Víctor Torres y Luis Torres, y la dirección del teniente Agustín Crespo.
Montañez Torres fue llevado ante el juez Juan G. Portell, quien ordenó su ingreso en la Cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta.
---
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: