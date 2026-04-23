En manos de la Policía: capturan a uno de los más buscados en el área policíaca de San Juan

Agentes de la Policía arrestaron en la noche del miércoles a un hombre de 52 años, quien figuraba en la lista de los más buscados en el área policíaca de San Juan.

Según la Uniformada, Juan Carlos Montañez Torres fue detenido en la PR-175, kilómetro 2.2, en el barrio San Antonio, sector Buena Vista.

Contra Montañez Torres pesaba una orden de arresto, con una fianza de $50,000, por hechos ocurridos desde el 1 de mayo hasta el 27 agosto de 2025 en violación a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica (Ley 54).

De acuerdo con la Policía, a Montañez Torres se le imputa haber amenazado de muerte a su expareja, proferirle palabras soeces y agredirla.

El arresto fue diligenciado por los agentes Luis F. Calderón y Luis Vélez, bajo la supervisión de los sargentos Víctor Torres y Luis Torres, y la dirección del teniente Agustín Crespo.

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Montañez Torres fue llevado ante el juez Juan G. Portell, quien ordenó su ingreso en la Cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta.

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