Estafa en redes sociales: hombre pierde más de $20,000 tras engaño digital en Carolina
La víctima fue contactada por un usuario desconocido en la red social X
23 de abril de 2026 - 8:59 AM
23 de abril de 2026 - 8:59 AM
Un hombre residente en Carolina perdió más de $20,000 tras caer en un esquema fraudulento en línea, que comenzó en la red social X (antes Twitter), en un caso que es investigado por la Policía.
Según el informe preliminar, el perjudicado explicó que el 13 de abril fue contactado por un usuario desconocido en X, quien le indicó que su cuenta estaba siendo reportada por presuntas compras ilegales.
Para resolver la presunta situación, el hombre accedió a un enlace que lo dirigió a la aplicación de mensajería Discord. Posteriormente, siguiendo instrucciones de otro usuario en dicha plataforma, el perjudicado suministró la información de su tarjeta de crédito.
Tras esto, el perjudicado indicó que se le reflejaron múltiples transacciones no autorizadas en su cuenta bancaria, que ascienden a un total de $20,240.
La querella fue atendida por agentes adscritos al Precinto de Carolina Sur y el caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a brindar información que ayude al esclarecimiento de este caso a través del 787-343-2020, mediante la cuenta @PRPDNoticias en X o en Facebook.
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