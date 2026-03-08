Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pagó $125,000 para evitar presuntos cargos criminales: hombre denuncia ser víctima de estafa telefónica

El caso fue referido a la División de Propiedad del CIC de San Juan

8 de marzo de 2026 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por funcionario del gobierno de un país extranjero. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
alex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre denunció a la Policía en San Juan que perdió $125,000 producto de una alegada estafa por individuos fuera de Puerto Rico.

De acuerdo con el querellante, recibió una llamada de alguien que se identificó como funcionario de un gobierno extranjero, ofreciendo información que lo convencieron inicialmente porque parecía estar relacionada con gestiones que el perjudicado sí había realizado previamente.

En la conversación telefónica, la persona le dijo al querellante que era sospechoso de una investigación de lavado de dinero por la supuesta existencia de una cuenta bancaria con su nombre, que había sido usada para transacciones ilegales.

Con amenazas de arresto, los individuos le exigieron el pago de una alegada fianza para evitar cargos criminales.

Temeroso de lo que podía ocurrir, la víctima realizó una transacción de $25,000 a una persona en un país de Asia. Debido a que su banco encontró la transacción sospechosa, le cerraron la cuenta.

Así que pidió ayuda a allegados, quienes le transfirieron $100,000. Entonces, realizó varias transferencias en criptomonedas entre enero y febrero pasado, estimando las pérdidas en $125,000.

El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
