NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a turista a punta de pistola en Santurce: le quitan dinero y tarjetas de crédito

La mujer, residente de Nueva York, denunció que el robo ocurrió en la calle Pellín Rodríguez, informó la Policía

7 de marzo de 2026 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estaciona en lugares seguros. Si es fuera de un centro comercial, paga por estacionarte. (Foto: Shutterstock.com)
La Policía investiga la querella de robo.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una turista que reside en Brooklyn, Nueva York, fue víctima de un asalto el viernes por la tarde en la calle Pellín Rodríguez, en Santurce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 5:14 p.m. y la querella fue atendida por agentes del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan.

La perjudicada, de 40 años y residente en Brooklyn, denunció a la Policía que “otra mujer, en común y mutuo acuerdo con un hombre, la amenazó e intimidó con un arma de fuego despojándola de $1,500″.

“También le robaron dos tarjetas, una del Chase Bank y otra de Capital One, las cuales logró cancelar antes de que realizaran alguna transacción", indica el informe preliminar de la Uniformada sobre los hechos.

Afortunadamente, la turista resultó ilesa durante el incidente.

El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa correspondiente.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: