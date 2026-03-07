Asaltan a turista a punta de pistola en Santurce: le quitan dinero y tarjetas de crédito

Una turista que reside en Brooklyn, Nueva York, fue víctima de un asalto el viernes por la tarde en la calle Pellín Rodríguez, en Santurce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 5:14 p.m. y la querella fue atendida por agentes del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan.

La perjudicada, de 40 años y residente en Brooklyn, denunció a la Policía que “otra mujer, en común y mutuo acuerdo con un hombre, la amenazó e intimidó con un arma de fuego despojándola de $1,500″.

“También le robaron dos tarjetas, una del Chase Bank y otra de Capital One, las cuales logró cancelar antes de que realizaran alguna transacción", indica el informe preliminar de la Uniformada sobre los hechos.

Afortunadamente, la turista resultó ilesa durante el incidente.