Mujer es víctima de un asalto en estacionamiento de una iglesia en Bayamón
El ladrón la despojó de dinero en efectivo, celulares y documentos personales
1 de diciembre de 2025 - 11:25 AM
Una mujer fue víctima de un asalto el domingo en el estacionamiento de una iglesia en la carretera 829, barrio Dajaos en Bayamón.
La querellante indicó a la Policía que mientras esperaba en la guagua de su pareja en el estacionamiento de la Iglesia El Pan de Dios “un individuo encapuchado y vestido completamente de negro, en una motora color negra, llegó hasta el vehículo y al dirigirse hasta ella, que tenía la puerta abierta, la despojó de una cartera que tenía en su interior $125 y documentos personales, además de apropiarse de dos teléfonos celulares”.
Otra persona en la escena trató de enfrentar al asaltante, pero fue amenazado por el individuo, quien se marchó en la motora con la propiedad hurtada.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la pesquisa.
