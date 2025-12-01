Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es víctima de un asalto en estacionamiento de una iglesia en Bayamón

El ladrón la despojó de dinero en efectivo, celulares y documentos personales

1 de diciembre de 2025 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la pesquisa.  (Gerald Herbert)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una mujer fue víctima de un asalto el domingo en el estacionamiento de una iglesia en la carretera 829, barrio Dajaos en Bayamón.

RELACIONADAS

La querellante indicó a la Policía que mientras esperaba en la guagua de su pareja en el estacionamiento de la Iglesia El Pan de Dios “un individuo encapuchado y vestido completamente de negro, en una motora color negra, llegó hasta el vehículo y al dirigirse hasta ella, que tenía la puerta abierta, la despojó de una cartera que tenía en su interior $125 y documentos personales, además de apropiarse de dos teléfonos celulares”.

Otra persona en la escena trató de enfrentar al asaltante, pero fue amenazado por el individuo, quien se marchó en la motora con la propiedad hurtada.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: