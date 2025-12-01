Mujer es víctima de un asalto en estacionamiento de una iglesia en Bayamón

Una mujer fue víctima de un asalto el domingo en el estacionamiento de una iglesia en la carretera 829, barrio Dajaos en Bayamón.

La querellante indicó a la Policía que mientras esperaba en la guagua de su pareja en el estacionamiento de la Iglesia El Pan de Dios “un individuo encapuchado y vestido completamente de negro, en una motora color negra, llegó hasta el vehículo y al dirigirse hasta ella, que tenía la puerta abierta, la despojó de una cartera que tenía en su interior $125 y documentos personales, además de apropiarse de dos teléfonos celulares”.