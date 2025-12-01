Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo en apartamento en Levittown: se llevan $53,000 en efectivo y varias carteras de diseñador

El valor de las prendas y bolsos hurtados suma unos $70,000

1 de diciembre de 2025 - 6:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, una vitrina con dos carteras Gucci. (Gene J. Puskar)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico investiga el escalamiento de un apartamento en Levittown, Toa Baja, en el que se robaron $53,000 en efectivo y varias carteras y prendas de diseñador con un valor aproximado de $70,000.

RELACIONADAS

El informe preliminar indica que el crimen ocurrió en horas de la noche del domingo.

El querellante indicó que, al llegar a su residencia, se percató que alguien forzó la cerradura de la puerta y se robó $53,000 en efectivo que tenía guardados.

De igual manera, durante el atraco se apropiaron de varias prendas, incluyendo relojes y carteras de marcas Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Versace y Gucci con un valor aproximado de $70,000.00

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsLevittownToa BajaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: