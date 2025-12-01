Robo en apartamento en Levittown: se llevan $53,000 en efectivo y varias carteras de diseñador

La Policía de Puerto Rico investiga el escalamiento de un apartamento en Levittown, Toa Baja, en el que se robaron $53,000 en efectivo y varias carteras y prendas de diseñador con un valor aproximado de $70,000.

El informe preliminar indica que el crimen ocurrió en horas de la noche del domingo.

El querellante indicó que, al llegar a su residencia, se percató que alguien forzó la cerradura de la puerta y se robó $53,000 en efectivo que tenía guardados.

De igual manera, durante el atraco se apropiaron de varias prendas, incluyendo relojes y carteras de marcas Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Versace y Gucci con un valor aproximado de $70,000.00