Bajo custodia de las autoridades francesas el cuarto sospechoso del robo al Museo del Louvre

Un hombre detenido por la policía francesa a principios de esta semana se cree que es el cuarto miembro del equipo que robó las joyas de la corona de Francia en un atraco descarado en el Museo del Louvre, el fiscal de París dijo el viernes, lo que significa que la banda entera ahora se cree que está bajo custodia.

La fiscal Laure Beccuau, cuya oficina dirige la investigación, dijo que el hombre, de 39 años, tiene antecedentes penales, con seis condenas previas.

Ahora se le han imputado cargos preliminares de robo en banda organizada, castigado con 15 años de prisión, y conspiración criminal, que puede acarrear una condena de 10 años si es declarado culpable por su presunta participación en el asombroso robo del 19 de octubre en el museo más visitado del mundo. Se calcula que el botín de la banda de ladrones ascendía a 88 millones de euros ($102 millones), un valor monetario que no incluía su enorme valor histórico para Francia.

PUBLICIDAD

1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva 1 / 11 Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. Emma Da Silva Compartir

La declaración del fiscal no dice qué papel, exactamente, se cree que desempeñó el hombre en el atraco a plena luz del día, llevado a cabo con amoladoras angulares, un montacargas y subterfugios, con atracadores vestidos de obreros con chalecos brillantes.

Se cree que el robo fue obra de un equipo de cuatro personas, dos de las cuales irrumpieron en la Galería Apolo del museo, donde se exponían las joyas, y dos socios que esperaban fuera se las llevaron en motocicletas.

El botín no se ha recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a las reinas del siglo XIX María Amelia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El robo ha centrado la atención en la seguridad del Louvre, el museo más visitado del mundo.