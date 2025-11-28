Opinión
Bajo custodia de las autoridades francesas el cuarto sospechoso del robo al Museo del Louvre

La banda de atracadores cargó con joyas de la corona, valoradas en $102 millones

28 de noviembre de 2025 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
ARCHIVO - Soldados patrullan mientras la gente hace cola para intentar entrar en el museo del Louvre. (Emma Da Silva)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre detenido por la policía francesa a principios de esta semana se cree que es el cuarto miembro del equipo que robó las joyas de la corona de Francia en un atraco descarado en el Museo del Louvre, el fiscal de París dijo el viernes, lo que significa que la banda entera ahora se cree que está bajo custodia.

La fiscal Laure Beccuau, cuya oficina dirige la investigación, dijo que el hombre, de 39 años, tiene antecedentes penales, con seis condenas previas.

Ahora se le han imputado cargos preliminares de robo en banda organizada, castigado con 15 años de prisión, y conspiración criminal, que puede acarrear una condena de 10 años si es declarado culpable por su presunta participación en el asombroso robo del 19 de octubre en el museo más visitado del mundo. Se calcula que el botín de la banda de ladrones ascendía a 88 millones de euros ($102 millones), un valor monetario que no incluía su enorme valor histórico para Francia.

La declaración del fiscal no dice qué papel, exactamente, se cree que desempeñó el hombre en el atraco a plena luz del día, llevado a cabo con amoladoras angulares, un montacargas y subterfugios, con atracadores vestidos de obreros con chalecos brillantes.

Se cree que el robo fue obra de un equipo de cuatro personas, dos de las cuales irrumpieron en la Galería Apolo del museo, donde se exponían las joyas, y dos socios que esperaban fuera se las llevaron en motocicletas.

El botín no se ha recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a las reinas del siglo XIX María Amelia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El robo ha centrado la atención en la seguridad del Louvre, el museo más visitado del mundo.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en entrar por la fuerza en el museo y salir, utilizando un montacargas para llegar hasta la ventana del edificio. Las imágenes de las cámaras del museo mostraron que los dos ladrones que irrumpieron en la ornamentada Galería Apolo utilizaron amoladoras para cortar las vitrinas de las joyas.

Breaking NewsMuseo del LouvreFranciaParísRobos
The Associated Press
