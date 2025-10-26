Opinión
26 de octubre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen a sospechosos por el robo de joyas del museo del Louvre de París

La fiscalía no confirmó el número de arrestos ni si se habían recuperado las joyas robadas, valoradas en $102 millones

26 de octubre de 2025 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el domingo por la mañana. (Thibault Camus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la corona del museo del Louvre, según dijo el domingo la fiscalía de París, una semana después de un asalto al museo más visitado del mundo que conmocionó al mundo.

La fiscalía indicó que los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche, añadiendo que uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto de Roissy.

Los medios franceses BFM TV y el periódico Le Parisien informaron anteriormente que dos sospechosos habían sido arrestados y puestos bajo custodia. La fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el domingo por la mañana. Las autoridades francesas describieron cómo los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron. El director del museo calificó el incidente como un “terrible fracaso”.

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

El sorprendente atraco ocurrió a pocos minutos de la apertura del famoso recinto cultural ubicado en la capital francesa.

Beccuau dijo que los investigadores de una unidad especial de la policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte realizaron los arrestos. Lamentó en su declaración la filtración prematura de información, diciendo que podría obstaculizar el trabajo de más de 100 investigadores “movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores”. Beccuau dijo que se revelarán más detalles después de que termine el período de custodia de los sospechosos.

El ministro francés del Interior, Laurent Nunez, elogió a “los investigadores que han trabajado incansablemente, tal como les pedí, y que siempre han tenido mi plena confianza”.

El Louvre reabrió a principios de esta semana después de uno de los robos de museos de mayor perfil del siglo, que conmocionó al mundo por su audacia y magnitud.

Los ladrones entraron y salieron, llevándose parte de la colección de joyas de la corona de Francia, una pérdida cultural que algunos compararon con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

Los ladrones se llevaron un total de ocho objetos, incluyendo una diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amerlia y Hortensa.

También se llevaron un collar y pendientes de esmeraldas vinculados a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. La diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de artesanía especial, también formaron parte del botín.

Una pieza, la corona imperial de Eugenia con esmeraldas y más de 1,300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable.

Museo del Louvre París Francia Robos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
