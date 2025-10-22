Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
76°tormenta
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Louvre pide comisaría en el museo tras la “herida inmensa” dejada por millonario robo de arte

La presidenta, Laurence des Cars, compareció este miércoles ante la comisión de Cultura del Senado francés

22 de octubre de 2025 - 1:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, subrayó la “herida inmensa” que ha causado en los que trabajan en el museo el robo de ocho joyas de “un valor patrimonial inmenso”. (Emma Da Silva)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París— La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, subrayó la “herida inmensa” que ha causado en los que trabajan en el museo el robo de ocho joyas de “un valor patrimonial inmenso” y entonó un mea culpa por el “fracaso” colectivo que eso supone, además de pedir una comisaría para poder reaccionar más rápidamente.

RELACIONADAS

Des Cars, que compareció este miércoles ante la comisión de Cultura del Senado, reconoció que ante la “insuficiente” cobertura del perímetro del museo con cámaras de vigilancia no detectaron “con la suficiente antelación a los ladrones”, que el domingo llegaron con una camioneta equipada con un montacargas.

La camioneta aparcó en la acera junto al Louvre, sin que nadie lo impidiera, y los cuatro miembros del comando desplegaron unos conos y llevaban unos chalecos para hacerse pasar por operarios que realizaban trabajos allí.

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

Dos de ellos utilizaron ese montacargas para subir hasta el balcón de la Galería de Apolo en la primera planta, pero ninguna de las cámaras perimetrales apuntaba allí, de forma que pudieron ponerse a abrir un boquete en una puerta de cristal y sólo fue entonces cuando se activaron las alarmas, a las 9:34 horas.

Según Des Cars, todo funcionó a partir de entonces de acuerdo con los protocolos: un minuto después se avisó a la Policía, los empleados que estaban en la Galería de Apolo -ninguno de ellos está armado-, además de dar la alerta iniciaron la evacuación de los visitantes, porque su prioridad es la seguridad del público.

El problema es que cuatro minutos después de penetrar, los ladrones se fueron por la misma puerta y no dio tiempo a que llegara la Policía.

Los que sí comenzaron la persecución fueron los agentes de la empresa de seguridad contratada por el Louvre, que según el relato de la presidenta al menos impidieron que incendiaran la camioneta para borrar pruebas.

Además, en la precipitación de la huida, los ladrones perdieron una de las nueve joyas que habían sustraído, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo.

Una comisaría en el museo

A la vista de lo que podría haber significado una intervención más rápida de las fuerzas del orden y del hecho de que por el Louvre pasan cada día 30,000 visitantes, Des Cars planteó la conveniencia de instalar una comisaría en el interior.

También prohibir e impedir que cualquier vehículo pueda aparcar junto al museo, además de cumplir con el esquema director que se ha establecido tras las auditorías que encargó tras su llegada al cargo en septiembre de 2021, y que entre otras cosas prevé duplicar el número de cámaras o un sistema de supervisión global.

La presidenta del Louvre, que explicó haber presentado tras el robo su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, que no la aceptó, dijo: “A pesar de nuestros esfuerzos, de nuestro intenso trabajo diario, fracasamos. Nos han arrancado ocho objetos de un valor patrimonial inmenso, testigo de la historia de nuestro país”.

Agentes de policía buscan pistas junto a un elevador de cesta utilizado por ladrones el domingo 19 de octubre de 2025 en el museo del Louvre en París.
Agentes de policía buscan pistas junto a un elevador de cesta utilizado por ladrones el domingo 19 de octubre de 2025 en el museo del Louvre en París. (Emma Da Silva)

No obstante, quiso a la vez enviar un mensaje de tranquilidad en dirección de los visitantes, teniendo en cuenta que el Louvre reabrió este miércoles por primera vez desde el robo del domingo: “Hemos abierto en condiciones de seguridad para las obras y para las personas”.

Añadió que “los museos no son ni serán nunca fortalezas. Por naturaleza son lugares abiertos, lugares para descubrir, para aprender, para disfrutar”, y recordó que el Louvre es el museo con más visitantes del mundo, 8.7 millones en 2024.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió por su parte que se acelere la implantación de las medidas de seguridad previstas en el Louvre, según contó la portavoz del Gobierno, Maud Brégeon, que reconoció que eso tarda un tiempo.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, mostró su “plena” confianza en la capacidad del “más de un centenar” de investigadores que trabajan en este caso para “encontrar a los autores” del robo y recuperar el botín.

Núñez afirmó que la investigación “está avanzando” pero no quiso dar pistas “por cautela”.

Tags
Breaking NewsMuseo del LouvreParísRobosEmmanuel Macron
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: