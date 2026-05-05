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Qué saber mientras Estados Unidos intenta abrir el estrecho de Ormuz y el alto el fuego se tambalea

Emiratos Árabes Unidos indicó que fue atacado por primera vez desde que el cese del fuego comenzó en abril

5 de mayo de 2026 - 10:31 PM

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Los precios del petróleo subieron el lunes mientras continuaba la incertidumbre en torno al estrecho y al empeño de Estados Unidos, que Trump ha descrito como una iniciativa humanitaria para ayudar a países que han sido “neutrales e inocentes” en la guerra. (Amirhosein Khorgooi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El alto el fuego en la guerra contra Irán afrontó de forma abrupta su momento más peligroso el lunes, después de que Estados Unidos intentara abrir el estrecho de Ormuz para permitir que cientos de buques comerciales varados pudieran seguir su camino.

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Emiratos Árabes Unidos indicó que fue atacado por primera vez desde que el cese del fuego comenzó en abril, y un monitor militar británico señaló que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de EAU. Ha habido indicios de advertencia en torno al empeño —apoyado militarmente por Estados Unidos— para guiar a los barcos a través del estrecho, ya que Irán lo calificó como una violación del frágil alto el fuego de tres semanas.

Pocos barcos parecían aprovechar el “Proyecto Libertad”, anunciado el domingo por el presidente estadounidense Donald Trump, aunque la Casa Blanca indicó que dos buques mercantes de bandera estadounidense transitaron de forma segura con su ayuda.

La cautela, e incluso el escepticismo, crece entre las navieras —y en los mercados— ante la falta de detalles desde Washington. ¿Quién arriesgaría a su tripulación y su carga ante un posible ataque iraní?.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

Esto es lo que conviene saber:

Estados Unidos parece actuar en solitario

El control de Irán sobre esta vía marítima crucial ha dejado varados a cientos de buques comerciales y a decenas de miles de marineros desde que la guerra se desató hace más de dos meses. Las fuerzas armadas estadounidenses dicen que hay 87 países representados entre las embarcaciones.

En el estrecho se acumulan suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes para varias semanas, muy necesarios a nivel mundial. Esta ha sido la ventaja estratégica de Irán en la guerra, una que ha presionado a las economías y ha ensombrecido las perspectivas del partido del presidente republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos de este año.

Los precios del petróleo subieron el lunes mientras continuaba la incertidumbre en torno al estrecho y al empeño de Estados Unidos, que Trump ha descrito como una iniciativa humanitaria para ayudar a países que han sido “neutrales e inocentes” en la guerra.

Aunque naciones de Europa y de otros lugares han mostrado inquietud por el estrecho y Trump las ha instado a ayudar a resolver el problema, no estaba claro de momento si algún otro país participaba el lunes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos, que llevan semanas bloqueando puertos iraníes, indicaron que la iniciativa incluye destructores con misiles teledirigidos, más de 100 aeronaves y 15,000 efectivos, pero no precisaron cómo están desplegados.

Trump advirtió que la interferencia en el empeño “tendrá, lamentablemente, que ser afrontada con contundencia”.

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron el lunes que hundieron seis pequeñas embarcaciones iraníes que estaban atacando a buques civiles, y agregaron que Teherán lanzó misiles y drones contra barcos que Estados Unidos estaba protegiendo.

El almirante Brad Cooper, quien encabeza el Comando Central de Estados Unidos, sostuvo que Irán inició el “comportamiento agresivo”. Rechazó decir si el alto el fuego había terminado.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

Irán califica la iniciativa como parte del “delirio” de Trump

El gobierno iraní prácticamente cerró el estrecho al atacar algunos barcos durante los últimos dos meses, y les dijo a otros no afiliados a Estados Unidos o Israel que podían pasar si pagaban peaje.

El mando militar iraní indicó el lunes que los barcos aún deben coordinarse con Teherán para poder transitar por el estrecho, y advirtió que “cualquier fuerza militar extranjera —especialmente las agresivas fuerzas de Estados Unidos— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada”, informó la radiodifusora estatal.

Agencias de noticias iraníes aseguraron que Irán atacó un buque estadounidense al sureste del estrecho, acusándolo de violar “normas de seguridad marítima y de navegación”. Las fuerzas estadounidenses lo negaron.

Persisten las preocupaciones por minas iraníes en la vía marítima. Cooper indicó que las fuerzas de Estados Unidos habían despejado un corredor en el estrecho, y establecieron un “paraguas defensivo” que incluye helicópteros y aviones de combate para proteger a los cargueros que salen de allí.

La agencia estatal iraní IRNA ha calificado el plan de Trump para reabrir el estrecho como parte de su “delirio”.

Navieras recelosas dicen que la situación de seguridad no ha cambiado

El nivel de amenaza en torno al estrecho sigue siendo muy elevado, según el Centro Conjunto de Información Marítima liderado por Estados Unidos, incluso mientras emitía un aviso sobre la nueva iniciativa estadounidense.

El responsable de seguridad del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO, por sus siglas en inglés), un destacado grupo comercial del sector naviero, indicó que no se ha emitido a la industria ninguna orientación formal ni detalles sobre la iniciativa.

Sin el consentimiento de Irán para un tránsito seguro, “por ahora no está claro si la amenaza iraní contra los barcos puede reducirse o suprimirse”, señaló en un comunicado Jakob Larsen, director de seguridad y protección de BIMCO.

Larsen cuestionó si el empeño de Estados Unidos es sostenible a largo plazo, o si se concibe como una operación limitada, y advirtió que existe un “riesgo de que vuelvan a estallar las hostilidades” si se lleva adelante.

“No hay mucha claridad en este momento”, dijo a los periodistas Stephane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas.

El Centro Conjunto de Información Marítima ha recomendado a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, diciéndoles que Estados Unidos ha establecido un “área de seguridad reforzada”. Advirtió que pasar cerca de las rutas habituales “debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas ni neutralizadas”.

El centro instó a los marineros a coordinarse estrechamente con las autoridades omaníes “debido al elevado volumen de tráfico previsto”, un pronóstico que el lunes parecía poco probable que se materializara.

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