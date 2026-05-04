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Dos muertos y tres heridos al estrellarse una avioneta contra un edificio en Brasil

Las víctimas fatales fueron el piloto y copiloto

4 de mayo de 2026 - 5:52 PM

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El Cuerpo de Bomberos regional señaló que las víctimas fatales fueron el piloto y el copiloto, quienes quedaron atrapados entre los restos de la aeronave. (João Guilherme)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas de gravedad este lunes luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, según confirmaron fuentes oficiales.

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El Cuerpo de Bomberos regional señaló que las víctimas fatales fueron el piloto y el copiloto, quienes quedaron atrapados entre los restos de la aeronave.

Los otros tres ocupantes, todos hombres de 18, 40 y 50 años, fueron rescatados con vida y trasladados “en estado grave” al hospital João XXIII.

No hubo víctimas entre los residentes del inmueble, que fue evacuado de manera preventiva, según lo informado.

La aeronave, un monomotor PT-EYT, había partido del aeropuerto de Pampulha, en Belo Horizonte, poco después del mediodía con destino a São Paulo, tras llegar desde la región del Vale do Jequitinhonha.

El accidente ocurrió apenas minutos después cuando la aeronave impactó contra un predio de tres pisos en la zona de las escaleras, sin alcanzar directamente los apartamentos.

Equipos de rescate y peritos de la Policía Civil se encuentran en el lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones sobre las causas del hecho, aunque la Defensa Civil descartó daños estructurales en la edificación.

La Policía informó que una avioneta pequeña se estrelló en la mañana de hoy, miércoles, en una playa de Toa Baja.Los hechos fueron reportados a eso de las 10:39 de la mañana, en una playa cerca del área de Punta Salinas, en la PR-165.Otra de las imágenes suministradas por las autoridades.
1 / 15 | Desde Toa Baja: así lucía la escena en la playa donde cayó una avioneta. La Policía informó que una avioneta pequeña se estrelló en la mañana de hoy, miércoles, en una playa de Toa Baja. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Breaking NewsAccidente de avionesBrasil
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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