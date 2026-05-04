Intensa batalla por reabrir el estrecho de Ormuz: Estados Unidos hunde seis embarcaciones iraníes

El ejército de Estados Unidos dijo que abrió fuego contra fuerzas iraníes y hundió seis pequeñas embarcaciones que estaban atacando barcos civiles, mientras avanzaba para reabrir el estrecho de Ormuz el lunes.

Mientras que los Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Estados Unidos, dijeron que habían sido atacados por Irán por primera vez desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril.

El ejército estadounidense afirmó que dos buques mercantes con bandera estadounidense lograron transitar con éxito el estrecho el lunes como parte de una nueva iniciativa.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones lanzados por Irán. Autoridades del emirato oriental de Fujairah dijeron que un dron provocó un incendio en una importante instalación petrolera, dejando heridos a tres ciudadanos indios. El ejército británico informó de dos buques de carga en llamas frente a los Emiratos.

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1 / 10 | FOTOS: Mira el Estrecho de Ormuz, el punto que tiene al mundo en alerta. El Estrecho de Ormuz recobró todo su interés ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. - Captura 1 / 10 FOTOS: Mira el Estrecho de Ormuz, el punto que tiene al mundo en alerta El Estrecho de Ormuz recobró todo su interés ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Captura Compartir

Teherán no confirmó ni negó directamente los ataques, pero a primera hora del martes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en X que tanto Estados Unidos como los Emiratos “deberían tener cuidado de no ser arrastrados de nuevo a un pantano”.

En términos igualmente ambiguos, la televisión estatal iraní citó anteriormente a un oficial militar anónimo que dijo que Teherán “no tenía ningún plan” de atacar a los Emiratos o a uno de sus campos petroleros.

“El incidente fue resultado del aventurerismo militar estadounidense para crear un paso ilegal”, dijo el funcionario sobre el ataque a la instalación petrolera, aparentemente refiriéndose a los últimos esfuerzos del presidente de EE. UU., Donald Trump, por reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica para la energía global.

Romper el control de Irán sobre el estrecho aliviaría las preocupaciones económicas mundiales y le quitaría a Irán una importante herramienta de presión. Pero estos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a su cierre del estrecho.

Las compañías navieras y sus aseguradoras probablemente no asumirán ese riesgo, dado que Irán ha atacado barcos en la zona y ha prometido seguir haciéndolo. Irán ha dicho que la nueva iniciativa estadounidense viola el frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

Estados Unidos dice que ha reabierto un corredor en el estrecho

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán, que conecta Irán con Omán, ha provocado un aumento de los precios mundiales del combustible y ha sacudido la economía global. El Centro de Información Marítima Conjunta liderado por Estados Unidos había recomendado el lunes a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, indicando que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

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El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de EE. UU., dijo a periodistas que las fuerzas estadounidenses habían logrado abrir un paso a través del estrecho libre de minas iraníes. Afirmó que Irán lanzó múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra buques civiles bajo protección militar estadounidense.

Helicópteros militares estadounidenses hundieron seis de las pequeñas embarcaciones, dijo Cooper, añadiendo que “todas y cada una” de las amenazas habían sido neutralizadas.

“Los comandantes estadounidenses en el terreno tienen toda la autoridad necesaria para defender sus unidades y el transporte marítimo comercial, como hemos visto y demostrado hoy”, dijo Cooper.

Trump había advertido el domingo que los intentos iraníes de bloquear el paso por el estrecho “tendrán, lamentablemente, que ser tratados con fuerza”.

Describió el “Proyecto Libertad” en términos humanitarios, destinado a ayudar a los marineros varados en cientos de barcos atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

Alertas de misiles en los Emiratos por primera vez desde el alto el fuego

Los Emiratos Árabes Unidos condenaron lo que llamaron una “renovada agresión traicionera iraní” y pidieron el cese inmediato de los ataques.

Se emitieron cuatro alertas de misiles el lunes instando a los residentes a buscar refugio, las primeras desde que comenzó el alto el fuego hace casi un mes. Aviones comerciales con destino a los Emiratos —hogar de importantes centros de transporte como Dubái y Abu Dabi— dieron media vuelta en pleno vuelo.

La magnitud del ataque en Fujairah no estaba clara, pero allí termina un oleoducto que los Emiratos han utilizado para evitar el transporte de parte de su petróleo a través del estrecho. El emirato, situado en el golfo de Omán, alberga grandes instalaciones de almacenamiento de petróleo y es el principal acceso marítimo del país fuera del estrecho.

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“Estos ataques representan una peligrosa escalada y una violación inaceptable”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado en X.

En Omán, las autoridades dijeron que un edificio residencial cerca del estrecho “fue atacado”, lo que dejó dos trabajadores extranjeros heridos, cuatro vehículos dañados y ventanas cercanas destrozadas.

Irán busca mantener su control sobre el estrecho

El mando militar iraní ha advertido que los barcos que crucen el estrecho deben coordinarse con ellos.

“Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera —especialmente la agresiva fuerza militar estadounidense— que intente acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada”, dijo el general de división Ali Abdollahi.

El gobierno de Corea del Sur informó que se produjo una explosión e incendio a bordo de un buque operado por Corea del Sur anclado en el estrecho frente a los Emiratos. No se reportaron heridos.

Trump dijo en redes sociales que Irán había “disparado contra un buque de carga surcoreano”, sin dar más detalles.

Los Emiratos acusaron a Irán de atacar un petrolero vinculado a su principal compañía petrolera con dos drones mientras navegaba por el estrecho.

La interrupción de la vía marítima ha presionado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y gas del golfo Pérsico, elevando los precios a nivel global.

Estados Unidos ha advertido a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán por el tránsito por el estrecho.

Mientras tanto, EE. UU. ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, obligando a al menos 49 buques comerciales a regresar.

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El bloqueo ha privado a Teherán de ingresos petroleros necesarios para sostener su economía.

Pocos avances en las negociaciones

La última propuesta iraní para terminar la guerra incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo, la retirada de fuerzas extranjeras y el cese de hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según medios iraníes semioficiales.

Funcionarios iraníes dijeron que están revisando la respuesta de Estados Unidos, aunque el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que los cambios en las demandas dificultan la diplomacia.

Irán afirma que su propuesta no incluye su programa nuclear ni el uranio enriquecido, temas centrales en las tensiones con Estados Unidos e Israel.