ATI aplazará el alza en tarifas de las lanchas hacia Vieques y Culebra: conoce hasta cuándo
Ante reclamos y planteamientos de los alcaldes, legisladores y la gobernadora
4 de mayo de 2026 - 7:43 PM
4 de mayo de 2026 - 7:43 PM
La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) aplazará hasta el 31 de diciembre de 2026 el nuevo esquema de tarifas para el servicio de transporte marítimo hacia Vieques y Culebra, que estaba programado para entrar en vigor el martes.
Según un comunicado de prensa, la determinación llega luego de planteamientos y recomendaciones de los alcaldes de las islas municipio, así como del presidente de la Cámara de Representante, Carlos “Johnny” Méndez y de la gobernadora Jenniffer González Colón.
“Estamos actuando con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad. No se trata solo de tarifas, se trata de la calidad de vida de miles de familias y del funcionamiento de la economía en ambas islas. Vamos a hacer esto bien, escuchando y trabajando junto a las comunidades”, expresó el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez Agosto, en declaraciones escritas.
ATI entrará ahora en un proceso de enmienda del reglamento con el propósito de incorporar las preocupaciones de los municipios y completar adecuadamente el registro e integración de datos de residentes y comerciantes.
El alza tarifaria, que entraba en vigor el 5 de mayo, dispone que cada boleto rumbo a Vieques o Culebra subiría a $11.25 por tramo. En la actualidad, el costo en ambas direcciones es de $2, entre Vieques y Ceiba, y de $2.25, entre Culebra y Ceiba.
El reglamento, según redactado, representaba un alza en el transporte de vehículos y víveres. Por ejemplo, un vehículo compacto de 15 pies, bajo el nuevo estatuto, hubiese pagado $26; $4 más que la tarifa vigente. Mientras, la tarifa de un “round trip” para una plataforma de carga de 40 pies sería de $400; $135 adicionales a la tarifa actual.
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