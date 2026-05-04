ATI aplazará el alza en tarifas de las lanchas hacia Vieques y Culebra: conoce hasta cuándo

La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) aplazará hasta el 31 de diciembre de 2026 el nuevo esquema de tarifas para el servicio de transporte marítimo hacia Vieques y Culebra, que estaba programado para entrar en vigor el martes.

Según un comunicado de prensa, la determinación llega luego de planteamientos y recomendaciones de los alcaldes de las islas municipio, así como del presidente de la Cámara de Representante, Carlos “Johnny” Méndez y de la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Estamos actuando con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad. No se trata solo de tarifas, se trata de la calidad de vida de miles de familias y del funcionamiento de la economía en ambas islas. Vamos a hacer esto bien, escuchando y trabajando junto a las comunidades”, expresó el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez Agosto, en declaraciones escritas.

ATI entrará ahora en un proceso de enmienda del reglamento con el propósito de incorporar las preocupaciones de los municipios y completar adecuadamente el registro e integración de datos de residentes y comerciantes.

PUBLICIDAD

1 / 11 | Gobierno anuncia llegada de nuevas embarcaciones para Vieques y Culebra: míralas aquí . Construcción en curso de lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo en 2026. - Xavier Araújo 1 / 11 Gobierno anuncia llegada de nuevas embarcaciones para Vieques y Culebra: míralas aquí Construcción en curso de lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo en 2026. Xavier Araújo Compartir

El alza tarifaria, que entraba en vigor el 5 de mayo, dispone que cada boleto rumbo a Vieques o Culebra subiría a $11.25 por tramo. En la actualidad, el costo en ambas direcciones es de $2, entre Vieques y Ceiba, y de $2.25, entre Culebra y Ceiba.