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ATI aplazará el alza en tarifas de las lanchas hacia Vieques y Culebra: conoce hasta cuándo

Ante reclamos y planteamientos de los alcaldes, legisladores y la gobernadora

4 de mayo de 2026 - 7:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alza tarifaria, que entraba en vigor el 5 de mayo, dispone que cada boleto rumbo a Vieques o Culebra subiría a $11.25 por tramo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) aplazará hasta el 31 de diciembre de 2026 el nuevo esquema de tarifas para el servicio de transporte marítimo hacia Vieques y Culebra, que estaba programado para entrar en vigor el martes.

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Según un comunicado de prensa, la determinación llega luego de planteamientos y recomendaciones de los alcaldes de las islas municipio, así como del presidente de la Cámara de Representante, Carlos “Johnny” Méndez y de la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Estamos actuando con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad. No se trata solo de tarifas, se trata de la calidad de vida de miles de familias y del funcionamiento de la economía en ambas islas. Vamos a hacer esto bien, escuchando y trabajando junto a las comunidades”, expresó el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez Agosto, en declaraciones escritas.

ATI entrará ahora en un proceso de enmienda del reglamento con el propósito de incorporar las preocupaciones de los municipios y completar adecuadamente el registro e integración de datos de residentes y comerciantes.

Construcción en curso de lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo en 2026.La obra requiere una inversión de $47 millones en fondos estatales, y se comenzó a construir bajo la administración de Pedro Pierluisi.Durante la visita a la Isla Nena, una mujer levantó un cartel en protesta que leía “Jenniffer mentirosa”.
1 / 11 | Gobierno anuncia llegada de nuevas embarcaciones para Vieques y Culebra: míralas aquí . Construcción en curso de lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo en 2026. - Xavier Araújo

El alza tarifaria, que entraba en vigor el 5 de mayo, dispone que cada boleto rumbo a Vieques o Culebra subiría a $11.25 por tramo. En la actualidad, el costo en ambas direcciones es de $2, entre Vieques y Ceiba, y de $2.25, entre Culebra y Ceiba.

El reglamento, según redactado, representaba un alza en el transporte de vehículos y víveres. Por ejemplo, un vehículo compacto de 15 pies, bajo el nuevo estatuto, hubiese pagado $26; $4 más que la tarifa vigente. Mientras, la tarifa de un “round trip” para una plataforma de carga de 40 pies sería de $400; $135 adicionales a la tarifa actual.

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Breaking NewsLanchas a Vieques y CulebraViequesCulebraAutoridad de Transporte Integrado
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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