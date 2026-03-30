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Alza tarifaria en servicio de lanchas: viequenses protestarán por impacto económico del aumento

A partir del miércoles, la tarifa sube a $11.25 para no residentes en las islas municipio de Vieques y Culebra

30 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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El alza tarifaria no aplica a viequenses ni culebrenses. Sin embargo, no se creó un mecanismo o tarifa especial para familiares de residentes y los comerciantes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Este miércoles, cuando entra en vigor el alza tarifaria en el servicio de lanchas hacia Vieques y Culebra, los viequenses se manifestarán en el terminal de esa isla municipio para exigir que el aumento no aplique a comerciantes ni puertorriqueños en general.

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“No queremos el aumento ni para comerciantes ni familiares ni a puertorriqueños, porque todos somos puertorriqueños. Estamos en contra de que sea a familiares y puertorriqueños”, indicó, en entrevista telefónica, Elba Oquendo, portavoz del Consejo de Residentes de Vieques.

La protesta, precisó, será frente al terminal de lanchas a las 2:00 p.m. El Consejo de Residentes de Vieques convocó a los viequenses a reunirse el pasado viernes en las áreas verdes de la playa Sun Bay, y allí acordaron hacer la manifestación.

“Nosotros lo que queríamos era escuchar a la comunidad viequense, saber de sus preocupaciones. Estuvo muy buena (la reunión). La gente se motivó, entendiendo que es necesario que continuemos con esa lucha porque, aunque ellos (el gobierno) dicen que nos van a honrar esa tarifa actual, entendemos que va a haber un alza para los camioneros, que son los que traen víveres, materiales de construcción, todo ese tipo de cosas”, explicó Oquendo.

“Eso se va a traducir en aumentos (en el costo de vida). Se va a afectar la economía nuestra. Además, los familiares nuestros que están fuera de la isla, no por elección, esas personas también se afectan“, agregó.

Construcción en curso de lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo en 2026.La obra requiere una inversión de $47 millones en fondos estatales, y se comenzó a construir bajo la administración de Pedro Pierluisi.Durante la visita a la Isla Nena, una mujer levantó un cartel en protesta que leía “Jenniffer mentirosa”.
1 / 11 | Gobierno anuncia llegada de nuevas embarcaciones para Vieques y Culebra: míralas aquí . Construcción en curso de lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo en 2026. - Xavier Araújo

Pese a que se intentó, no hubo respuesta a un pedido de entrevista con el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto.

En febrero, la gobernadora Jenniffer González extendió nuevamente el término para completar el registro de residentes, comerciantes y empleados públicos en Vieques y Culebra, como parte de las gestiones para implementar un nuevo reglamento que aumentará las tarifas del transporte marítimo hacia las islas municipio.

El alza tarifaria no aplica a viequenses ni culebrenses. Sin embargo, no se creó un mecanismo o tarifa especial para familiares de residentes y los comerciantes, situación que vienen denunciando desde que se comenzó a hablar de la idea hace más de un año.

La orden ejecutiva OE-2026-008, promulgada el 25 de febrero, extiende hasta el 31 de marzo el término de registro bajo el Reglamento 9682 –aprobado por la ATI el 6 de agosto–, que regula las tarifas, cargos y exenciones aplicables al transporte marítimo hacia Vieques y Culebra.

Previamente, la fecha límite para completar el proceso era el 28 de febrero. El incremento en el costo de los boletos debía entrar en vigor en octubre, pero meses después, en julio, el gobierno lo atrasó hasta enero; luego, hasta finales de febrero; y ahora, hasta finales de este mes.

El alza tarifaria dispone que cada boleto rumbo a Vieques o Culebra subirá a $11.25. En la actualidad, el costo –en ambas direcciones– es de $2, entre Vieques y Ceiba, y de $2.25, entre Culebra y Ceiba.

Oquendo dijo desconocer si los culebrenses se unirían a la manifestación. “Sé que ellos están solidarios con la posición de nosotros”, manifestó.

El alza entraría en efecto este miércoles, cuando de ordinario se espera una avalancha de turistas -locales e internacionales- viajando hacia las islas municipio debido al receso de Semana Santa.

Tags
ViequesAutoridad de Transporte IntegradoLanchas a Vieques y Culebra
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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