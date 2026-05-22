Desalojan a 35 adultos mayores tras detectar humo y “olor a quemado” en una égida en Humacao

Las autoridades investigan, desde la noche del jueves, un incidente donde una presunta emanación de gases y olor a quemado causó el desalojo de varios adultos mayores de la égida del Hospital Ryder, en Humacao.

De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó “sobre un fuerte olor a quemado de origen desconocido”. Tras la notificación, la Uniformada movilizó unidades de los distritos de Humacao, Las Piedras y Naguabo, así como personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Rescate y Emergencias Médicas al lugar.

Cuando llegaron a la égida, “detectaron humo proveniente del edificio 3 del complejo, lo que requirió el desalojo preventivo de 35 adultos mayores, incluyendo residentes encamados y en sillas de ruedas”.

Según el informe, personal del Cuerpo de Bomberos y un ingeniero mecánico certificaron que la situación se originó “por una polea rota del ascensor número 1, la cual generó fricción, humo y el olor a material quemado percibido por los residentes”.

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Se detalló, además, que, tras completarse las reparaciones y confirmar la seguridad del edificio, los residentes fueron reubicados en sus apartamentos “en buen estado de salud, sin que se reportaran personas afectadas”.